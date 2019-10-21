ФСС запустил цифровой контроль исполнения контрактов на базе решения МИК

В центральном аппарате ФСС России и в 85 региональных отделениях запущен цифровой контроль исполнения контрактов по итогам госзакупок, на базе флагманского решения площадки «РТС-тендер» – «Модуль исполнения контрактов» (МИК).

В 2018 г. в ведомстве был запущен пилотный проект МИК в целях повышения эффективности мониторинга и контроля исполнения контрактов региональных отделений фонда на примере закупок на поставку услуг. По итогам пилотного тестирования было принято решение о переходе к промышленной эксплуатации МИК, в том числе по контрактам на поставку товарно-материальных ценностей.

МИК позволяет сделать стадию исполнения контрактов, которая традиционно проходит в бумажной форме, понятной, прозрачной и управляемой. Использование МИК дает значимые преимущества для заказчиков: в системе отражаются все документы, прикладываемые ответственной стороной, фиксируются сроки поставки, доступен мониторинг закрывающих документов и т.д. — все в электронной форме. Также действует система уведомлений, которая заблаговременно оповещает ответственную сторону о необходимости совершения тех или иных регламентных действий в процессе исполнения обязательств по контракту. В системе действует электронное актирование. Обмен документами происходит полностью в электронном виде и со 100% юридической значимостью.

«Модуль исполнения контрактов фактически предлагает смарт-контрактование, когда система принимает самостоятельные решения, основываясь на запрограммированных условиях. Внедрение МИК полностью бесплатно и по опыту могу сказать, что сервис позволяет кратно снизить долу нарушений в закупках», – сказала коммерческий директор «РТС-тендер» Ольга Громкова.