«А+С транспроект» станет единственным поставщиком решений PTV Group в России

«А+С транспроект» станет единственным в России поставщиком решений PTV Group, международного разработчика программных продуктов для транспортного планирования и моделирования.

PTV Group – производитель технологий для планирования трафика, моделирования транспортной сети и всех видов транспорта, в том числе для управления движением в реальном времени. Решения PTV применяются более чем в 2,5 тыс. городов по всему миру.

«Мы сотрудничаем с PTV уже 15 лет. За это время появилось много новых вызовов: транспортные системы и технологии совершенствуются, мир становится динамичнее и мобильнее. PTV Group всегда думает о будущем, создавая программные продукты, которые помогают миру меняться. Мы ценим сотрудничество с PTV Group, обмениваемся опытом и совместно стремимся развивать российский рынок транспортного моделирования», – сказал Владимир Швецов, генеральный директор «А+С транспроект».

С помощью технологий транспортного моделирования на основе продуктов PTV компания «А+С транспроект» выполняет и сопровождает проекты разного масштаба и сложности. Технологии PTV Traffic Suite используются для реализации Национальной транспортной модели России в Министерстве транспорта РФ, для обеспечения работы Ситуационного центра ЦОДД Москвы и оператора платных дорог ГК «Автодор». Продукты PTV применялись для поддержки Олимпиады 2014 г. в Сочи и международной выставки «Астана-экспо» 2017 в Казахстане.

«Главное, что мы ценим в нашем российском партнере, – это четкое исполнение обязательств, надежность, равнозначный вклад в сотрудничество. "А+С транспроект" планомерно растет, применяет наши продукты в новых интересных проектах, в том числе эксклюзивных, масштабных, сложных. А благодаря профессиональной работе нашего партнера, клиенты в России и странах СНГ получают выгоду от использования технологий – их работа становится проще, быстрее и качественнее», – отметил Петер Мель, региональный директор PTV Group.

Важность транспортного планирования для создания хорошо работающей инфраструктуры была официально признана Правительством России: сегодня применение методов математического моделирования в транспортном планировании обязательно по закону. В вузах по всей стране внедрены образовательные программы, которые способствуют созданию научной базы для планирования и моделирования. PTV Group и «А+С транспроект» сотрудничают в качестве партнеров с Ассоциацией транспортных инженеров. Эта работа нацелена на распространение знаний о транспортном моделировании и поощрение студентов становиться профессионалами в области транспортной инженерии.

Сотрудничество компаний поспособствовало росту популярности транспортного планирования в России и признанию продуктов PTV как высокого стандарта качества при реализации проектов в России и СНГ. Сегодня технологии PTV Traffic Suite широко распространены в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Азербайджане, Молдавии, применяются в 64 городах более чем 200 клиентами.