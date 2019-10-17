B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал работу с системой «Меркурий»

B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал гашение ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий». Интеграционное решение реализовано совместно с официальным партнером Россельхознадзора компанией «Айти мониторинг». Новый сервис позволяет экономить время закупщиков и избежать штрафов за несвоевременное гашение сертификатов. Ветсертификаты гасятся в личном кабинете «на_полке» в пару кликов — открывать для этого каждый документ не нужно. Крупные клиенты могут использовать сервис бесплатно.

С 1 июля 2018 г. правительство обязало всех, кто торгует товарами животного происхождения, гасить электронные ветеринарные сопроводительные документы (ЭВСД) через ФГИС «Меркурий». Система помогает отследить, откуда пришел товар, и какая компания его поставила. Это нужно, чтобы в магазинах не продавались фальсификат и контрабанда.

Уже год в списке обязательной сертификации – мясная и рыбная продукции, молочные консервы (сгущенное молоко). С 1 ноября 2019 г. к списку добавятся молоко и сливки, йогурт, кефир, сливочное масло и творог.

Продавцы продуктов должны запрашивать ЭВСД у поставщика и гасить каждый сертификат вручную. По данным Россельхознадзора, ежедневно оформляется до 9 млн ветеринарных сертификатов. Если не погасить ЭВСД в течение суток, магазин получит штраф до 300 тыс. руб. и временно не сможет работать.

До июля 2019 г. был наложен мораторий на проверки и штрафы. В это время прорабатывалась и тестировалась система. Но надзорные органы уже начали проверять и штрафовать предпринимателей и производителей.

B2B-маркетплейс «на_полке» — это онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, где поставщики размещают свои предложения, а предприниматели закупают товары оптом. B2B-маркетплейс запущен в пилотном режиме в конце 2018 г. как совместный проект Сбербанка и ИТ-компании «Эвотор». В октябре 2019 г. в сервисе было зарегистрировано более 10 тыс. пользователей. B2B-маркетплейс работает в Москве и Московской области, а также в Нижнем Новгороде.