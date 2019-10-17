Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Автоматика» разработала метод выявления DDoS-атак с применением нейросетей

Безопасность Новости поставщиков ИТ в госсекторе

Разработчики НИИ «Масштаб» представили «Метод повышения информационной безопасности в телекоммуникационных сетях с использованием искусственных нейронных сетей».

Решение позволяет повысить устойчивость функционирования инфотелекоммуникационных сетей (ИТКС) операторов связи за счет применения программного изделия «Искусственная нейронная сеть» (ПИ ИНС) на их сетевых элементах (маршрутизаторах, межсетевых экранах, серверах и др.) ПИ ИНС реализует математические методы искусственных нейронных сетей для выявления DoS/DDoS–атак (хакерских атак типа «отказ в обслуживании») и обеспечивает связь с системой управления ИТКС.

Решение отличают кроссплатформенность (независимость от аппаратных и программных конфигураций сетевых элементов), малые вычислительные ресурсы (процессор, оперативная память) и возможность выявления неизвестных в настоящее время DoS/DDoS–атак. Оно нечувствительно к небольшим отклонениям в трафике сети, но позволяет выявлять неисследованные аномалии трафика, а также реагировать на сетевые события, которые являются несущественными для неинтеллектуальной системы защиты. Дополнительно решение обладает способностью к самообучению с целью получения более эффективной защиты и исключает участие человека в процессах написания правил фильтрации сообщений, конфигурировании систем обнаружения вторжений при настройке системы защиты информационной безопасности ИТКС.

Данное решение может применяться в одном из основных изделий НИИ «Масштаб» – межсетевом экране «Кронос», который может выполнять функции маршрутизатора, межсетевого экрана и системы обнаружения вторжений. Применение метода позволит повысить конкурентоспособность «Кроноса».

«Концерн "Автоматика" уделяет особое внимание обеспечению информационной безопасности и защиты от компьютерных атак. Мы предлагаем своим заказчикам высокотехнологичные решения для повышения информационной безопасности предприятий и постоянно развиваемся в этом направлении», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Другие материалы рубрики

В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск по поставщикам Colocation

Путин поручил распространять в Рунете духовно-нравственный контент

Московское метро потратит 100 миллионов на тотальный контроль над мобильниками сотрудников

Контракт на оценку достижений цифровой экономики подешевел. Теперь он стоит всего 200 миллионов

«Ростелеком» хотят оставить без дармовых частот, которые стоят миллиарды

Техника

Какая матрица в дисплеях лучше?

Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM
Показать еще
Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Тема месяца

Обзор: Телеком 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие телекоммуникационные компании России 2019 Крупнейшие поставщики ИТ в телеком 2019

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner