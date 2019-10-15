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«Росэлектроника» представила систему экомониторинга с ИИ

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы решение для комплексного параметрического мониторинга экологической обстановки столицы. Система позволяет не только видеть и анализировать текущую обстановку, но и прогнозировать события на основе анализа данных с применением искусственного интеллекта.

Представленное решение, разработанное концерном «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»), позволяет проводить мониторинг опасных природных явлений, коммунальных систем жизнеобеспечения и экологической обстановки.

Система состоит из измерительного комплекса и специального ПО. Измерительный комплекс с помощью датчиков и контроллера обеспечивает сбор данных по широкому спектру показателей – химический состав воздуха, радиационный фон, параметры воды и почвы, температура, атмосферное давление, направление и скорость ветра, количество осадков. Датчики подбираются в зависимости от конкретного объекта мониторинга и с учетом требований заказчика. Программное обеспечение аккумулирует все поступающие данные в одном интерфейсе в единую базу данных, с помощью искусственного интеллекта проводит анализ и прогнозирование ситуации, включая время до наступления события.

Решение концерна «Созвездие» также включает в себя систему оповещения – в случае критической экологической ситуации система в автоматическом режиме оповещает специальные службы и население.

«Современные технологии позволяют сделать городскую среду более экологичной и безопасной. Комплексный подход к экомониторингу позволяет связать друг с другом не связанные на первый взгляд явления и события. Их одновременный анализ дает синергетический эффект и позволяет оперативно выявлять и прогнозировать опасные природные явления, аварийные и предаварийные ситуации в ЖКХ и энергетике», - сказал генеральный директор Концерна «Созвездие» Алексей Бочаров.

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