Сбербанк принимает участие в реализации Национальной стратегии по развитию ИИ

Принятая указом Президента России Национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта преследует цели обеспечения благосостояния, качества жизни населения страны и позволит значительно увеличить технологическое лидерство. Сбербанк принял активное участие в разработке положений нацстратегии и намерен совместно с правительством страны и компаниями-партнерами работать над ее успешной реализацией.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, отметил: «Мы приветствуем утверждение Президентом национальной стратегии. Это очень важное событие для всей отрасли. У нас есть огромное поле для деятельности в этом направлении, результаты внедрения решений на основе ИИ способны сильно изменить страну».

Для опережающего развития индустрии искусственного интеллекта Сбербанк совместно с партнерами и правительством проведет ряд мероприятий по развитию стратегии, ключевым событием которой в этом году станет крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

В рамках форума 8–9 ноября 2019 года в Москве состоится конференция AI Journey, которая будет посвящена развитию и применению искусственного интеллекта в различных сферах бизнеса и жизни, также на ней будут обсуждаться шаги по реализации утвержденной национальной стратегии.