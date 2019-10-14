Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Китай заинтересован в российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Сбербанк принимает участие в реализации Национальной стратегии по развитию ИИ

ИТ в госсекторе

Принятая указом Президента России Национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта преследует цели обеспечения благосостояния, качества жизни населения страны и позволит значительно увеличить технологическое лидерство. Сбербанк принял активное участие в разработке положений нацстратегии и намерен совместно с правительством страны и компаниями-партнерами работать над ее успешной реализацией.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, отметил: «Мы приветствуем утверждение Президентом национальной стратегии. Это очень важное событие для всей отрасли. У нас есть огромное поле для деятельности в этом направлении, результаты внедрения решений на основе ИИ способны сильно изменить страну».

Для опережающего развития индустрии искусственного интеллекта Сбербанк совместно с партнерами и правительством проведет ряд мероприятий по развитию стратегии, ключевым событием которой в этом году станет крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

В рамках форума 8–9 ноября 2019 года в Москве состоится конференция AI Journey, которая будет посвящена развитию и применению искусственного интеллекта в различных сферах бизнеса и жизни, также на ней будут обсуждаться шаги по реализации утвержденной национальной стратегии.

Другие материалы рубрики

Последний осколок независимого «Техносерва» обанкротили из-за копеечных долгов

Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов

России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников

Акции «Яндекса» обрушились из-за нелепого законопроекта. Компания потеряла $1,5 миллиарда

Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта в России

«Билайн» цифровизирует городскую инфраструктуру в Саратовской области

Техника

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi
Показать еще
Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner