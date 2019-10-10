Ростех разработал радиолокационную станцию для обнаружения миниатюрных дронов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных дронов на расстоянии до 7,5 км. Оборудование построено полностью на отечественной электронно-компонентной базе и не имеет аналогов в России.

Станция радиоподсвета цели (РПЦ) предназначена для обнаружения и сопровождения малоразмерных и малоконтрастных целей с эффективной площадью рассеивания от 30 квадратных сантиметров, широким диапазоном скоростей и возможностью совершения полетов на малых и сверхмалых высотах. При обнаружении объекта аппаратура передает информацию на диспетчерский пульт или в центр управления.

Оборудование представляет собой многоканальную радиолокационную станцию Ка-диапазона, отличающуюся небольшими габаритами – 325х240х230 мм. РПЦ размещается на поворотном устройстве, которое обеспечивает обзор во всех направлениях. Управляться станция может как вручную с ноутбука, так и автоматически.

«Опасности, которые могут представлять дроны, становятся все более очевидными. Малоразмерные дроны способны вести наблюдение, разведку, нести взрывчатку или другие вооружения и служить средством нападения. Действовать в одиночку или в составе целого «роя дронов». Причем речь идет не только о специальных беспилотниках, изготовленных в промышленных условиях. Это может быть игрушечный коптер из детского магазина или аппарат, изготовленный кустарным способом. Традиционные методы радиолокации не обеспечивают надежное обнаружение БЛА с малой отражающей поверхностью. Разработка нашего холдинга «Росэлектроника» успешно решает эту задачу. Безусловно, новинка будет востребована как среди специальных, так и среди гражданских заказчиков», – прокомментировал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Комплекс разработан специалистами НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику») совместно с МКБ «Факел» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»). На сегодняшний день созданы первые образцы аппаратуры и проведены полевые испытания радиолокационной станции.