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Представитель «Автоматики» возглавил экспертную группу «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика»

Бизнес ИТ в госсекторе

Заместитель генерального конструктора концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» Андрей Москвичев стал руководителем новой экспертной группы «Информационная безопасность» при автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика». Об этом CNews сообщили в пресс-службе концерна.

На втором заседании отраслевой рабочей группы «Цифровая промышленность» при АНО «Цифровая экономика», которое прошло на площадке Минпромторга России, обсуждались первые результаты работы созданных ранее экспертных групп по ряду фокусных направлений.

В рамках заседания был представлен руководитель экспертной группы «Информационная безопасность» – заместитель генерального конструктора концерна «Автоматика» Андрей Москвичев.

«В ходе цифровизации промышленности нашей страны, предполагающей постоянный рост цифровой информации на предприятиях, особое значение приобретает обеспечение информационной безопасности и защиты от компьютерных атак. Основная задача экспертной группы состоит в том, чтобы подготовить предложения по совершенствованию информационной безопасности предприятий. Мы планируем сосредоточить усилия рабочей группы в этом направлении», – сказал Андрей Москвичев.

Отраслевая рабочая группа по цифровой промышленности АНО «Цифровая экономика» занимается мониторингом программы цифровой экономики, оценивает эффективность ее реализации, а также взаимодействует с бизнесом и научным сообществом, оказывая информационную поддержку технологическим стартапам и малому бизнесу. Группа создана лидирующими высокотехнологичными компаниями, чтобы обеспечить продуктивный диалог бизнеса и государства при реализации одноименной национальной программы. В этом качестве организация поддержана администрацией президента и правительством России.

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