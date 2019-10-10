«ЭР-телеком холдинг» создаст «умный город» на территории Саратовской области

«ЭР-телеком холдинг» и правительство Саратовской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона и реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика».

Документ подписан директором по развитию «ЭР-телеком холдинга» Владимиром Романивом и губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

«ЭР-телеком холдинг» планирует внедрить на территории Саратовской области сервисы на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов жилищно-коммунального хозяйства. Также, планируется интеграция элементов системы «Умный город» и «Умное ЖКХ» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру, что позволит повысить ее надежность и эффективность.

Ранее, аналогичные проекты по цифровизации городского хозяйства «Умный город», были успешно реализованы компанией на территории Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Тюмени, Тулы, Архангельска и Иркутска.

«Сегодня наша компания реализует масштабные инфраструктурные проекты в России. Мы определены государственным подрядчиком по подключению социально-значимых объектов к интернету. Уверен, что наши инновационные проекты в Саратовской области сделают жизнь людей более комфортной», – сказал Владимир Романив.