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«Ростелеком» обеспечил цифровой связью российский этап Гран-при «Формулы 1»

ИТ в госсекторе

«Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами связи российский этап чемпионата мира «Формулы 1» – «FORMULA 1 ВТБ Гран-при России 2019», который проходит в эти дни в Олимпийском парке Сочи.

На весь период проведения гонок национальный оператор связи предоставил доступ в интернет и услуги телефонии организаторам, командам участников, а также специальные каналы связи для обеспечения безопасности на территории Сочи Автодрома. Международным теле- и радиовещателям «Ростелеком» выделил каналы передачи данных, чтобы организовать онлайн-трансляцию мероприятия и дать возможность болельщикам «Формулы 1» во всем мире следить за соревнованиями в режиме реального времени.

«”Ростелеком” поддерживает проведение российского этапа всемирно известной автогонки с момента ее первого старта в 2014 году. Специалисты нашей компании имеют большой опыт организации телеком-сопровождения крупных мероприятий международного уровня, проходящих в Сочи: Российского инвестиционного форума, заседания конвенции СИТЕС, фармацевтической конференции «Такеда», музыкального фестиваля «Новая волна», различных форумов и саммитов. В этом году на Формуле 1, помимо услуг, предоставляемых по проводным каналам, мы также задействовали возможности мобильной связи и предоставили около 100 сим-карт участникам команд и представителям теле- и радиокомпаний», – отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома».

«Формула 1» – самое престижное событие в мире автоспорта. Соревнования проходили на Сочи Автодроме, где собрались 20 лучших гонщиков мира. Россию представлял Даниил Квят, выступающий в составе команды «Торо Россо». По гоночной трассе пилоты проехали 53 круга, общая протяженность дистанции составила более 300 км, при этом максимальная скорость болидов достигала 320 км/ч.

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