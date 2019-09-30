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«Росэлектроника» автоматизирует систему управления энергосетями в Сибири и на Дальнем Востоке

ПО Софт ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт на внедрение автоматизированной системы управления энергосетями в Омской области, Алтайском крае, республиках Алтай и Бурятия. В общей сложности решение охватит более 11 тыс. энергетических объектов. Реализация проекта позволит повысить качество и надежность энергоснабжения в регионах, считают в компании.

Автоматизированная система оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления позволит осуществлять сбор данных о функционировании основного и вспомогательного оборудования подстанций, обеспечит надежность работы электрических сетей, мониторинг состояния, организацию дистанционного управления оборудованием и техническое обслуживание электрических сетей.

Для создания системы будет использован отечественный программный комплекс «КОТМИ-Росэл». С его помощью можно в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования, обрабатывая до 500 тыс. измерений в секунду на одном сервере. Собранная телеметрическая информация выводится на видеостены в диспетчерских пунктах и центрах управления сетями, что дает возможность мгновенно реагировать на нештатные ситуации.

«Предприятия радиоэлектронного кластера "Ростеха" создают комплексные решения для цифровизации отечественного электросетевого комплекса. Холдинг "Росэлектроника" уже ведет работы по развертыванию систем управления энергосетями на объектах Красноярского края, Кемеровской области и Забайкальского края. Новый контракт стал продолжением стратегического партнерства "Ростеха" и "Россетей". Реализация проекта позволит повысить качество и надежность энергоснабжения в регионах Сибири и Дальнего Востока. Работы планируется завершить к концу 2020 г.», – отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

«Росэлектроника» производит широкий спектр решений для сетевого хозяйства, в том числе киберзащищенные интеллектуальные приборы учета электроэнергии с функциями измерения, обработки, хранения, передачи данных. В 2018 г. холдинг по итогам проведенных конкурсов заключил 48 контрактов со структурами «Россетей» на общую сумму 6 млрд руб. Целевой показатель 2019 г. в этом сегменте составляет 15 млрд руб.

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