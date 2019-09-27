НИИ «Масштаб» представило новые отечественные решения

НИИ «Масштаб» представил свои решения в рамках программы «Импортозамещение» на XIII ежегодном конгрессе «Подмосковные Вечера».

«Подмосковные вечера» ежегодно собирают CIO всех крупнейших российских компаний, многие из которых являются владельцами КИИ высоких категорий. Регуляторное давление в данной области неуклонно растет, вместе с ним растет интерес к российским продуктам.

Мероприятие посетил Смирнов Павел Игоревич, генеральный директор «НИИ «Масштаб». В рамках объединённого стенда ассоциации «Доверенная платформа» были представлены отечественные решения, в том числе система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S, видеотерминал защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO, а также универсальная серверная платформа TSP.

Система ЗВКС IVA AVES S обеспечивает удобные и надежные коммуникации руководителей и сотрудников вне зависимости от места их нахождения и используемого абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). Система защищенной видеоконференцсвязи внесена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП), является совместной разработкой НИИ «Масштаб» и ГК «Хайтэк». Получение сертификатов ФСТЭК и МО РФ запланировано в 4 квартале 2019 г.

В качестве клиента системы видеоконференцсвязи был представлен видеотерминал защищенной видеоконференцсвязи IVA Largo, который предназначен для проведения групповых или индивидуальных видеоконференций. Продукт разработан АО «НИИ Масштаб» совместно с ГК «ХайТэк». Видеотерминал ЗВКС является полностью российской разработкой, которая адаптирована к специальным требованиям безопасности ФСТЭК и Минобороны России (получение сертификатов запланировано на 4 квартал 2019 г.). Решение гарантирует отсутствие недекларированных возможностей («закладок»), стабильность и непрерывность связи.

Семейство универсальных серверных платформ TSP состоит из унифицированных платформ различного уровня производительности с возможностью гибкого наращивания сетевых интерфейсов и подключения различных средств защиты информации. Устройства линейки TSP позволяют эффективно решать широкий спектр задач в сфере IT или телекоммуникаций, включая организацию телематических служб, установку криптографических шлюзов, межсетевых экранов и т.д

Также в ходе выставки были представлены перспективные совместные разработки «Смартэкосистема» и НИИ Масштаб» в области пользовательской электроники. В ближайшие планы по локализации попали: сетевые решения, ТВ приставки, устройства категории «Умный дом».