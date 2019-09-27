Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

НИИ «Масштаб» представило новые отечественные решения

ИТ в госсекторе

НИИ «Масштаб» представил свои решения в рамках программы «Импортозамещение» на XIII ежегодном конгрессе «Подмосковные Вечера».

«Подмосковные вечера» ежегодно собирают CIO всех крупнейших российских компаний, многие из которых являются владельцами КИИ высоких категорий. Регуляторное давление в данной области неуклонно растет, вместе с ним растет интерес к российским продуктам.

Мероприятие посетил Смирнов Павел Игоревич, генеральный директор «НИИ «Масштаб». В рамках объединённого стенда ассоциации «Доверенная платформа» были представлены отечественные решения, в том числе система защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S, видеотерминал защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO, а также универсальная серверная платформа TSP.

Система ЗВКС IVA AVES S обеспечивает удобные и надежные коммуникации руководителей и сотрудников вне зависимости от места их нахождения и используемого абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). Система защищенной видеоконференцсвязи внесена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП), является совместной разработкой НИИ «Масштаб» и ГК «Хайтэк». Получение сертификатов ФСТЭК и МО РФ запланировано в 4 квартале 2019 г.

В качестве клиента системы видеоконференцсвязи был представлен видеотерминал защищенной видеоконференцсвязи IVA Largo, который предназначен для проведения групповых или индивидуальных видеоконференций. Продукт разработан АО «НИИ Масштаб» совместно с ГК «ХайТэк». Видеотерминал ЗВКС является полностью российской разработкой, которая адаптирована к специальным требованиям безопасности ФСТЭК и Минобороны России (получение сертификатов запланировано на 4 квартал 2019 г.). Решение гарантирует отсутствие недекларированных возможностей («закладок»), стабильность и непрерывность связи.

Семейство универсальных серверных платформ TSP состоит из унифицированных платформ различного уровня производительности с возможностью гибкого наращивания сетевых интерфейсов и подключения различных средств защиты информации. Устройства линейки TSP позволяют эффективно решать широкий спектр задач в сфере IT или телекоммуникаций, включая организацию телематических служб, установку криптографических шлюзов, межсетевых экранов и т.д

Также в ходе выставки были представлены перспективные совместные разработки «Смартэкосистема» и НИИ Масштаб» в области пользовательской электроники. В ближайшие планы по локализации попали: сетевые решения, ТВ приставки, устройства категории «Умный дом».

Другие материалы рубрики

Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета»

Государство потратит 44 миллиарда на «Цифровую образовательную среду» с онлайн-курсами

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019

Провайдеры США получат $1 млрд на отказ от «железа» Huawei и ZTE

Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда

Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате

Техника

Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: юбилейный флагман

Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии