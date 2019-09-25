Рынок промышленных роботов достиг $16,5 млрд

Эксперты рынка робототехники зафиксировали тенденцию стабильного роста. В 2018 году в мире было выпущено 422 тыс. роботов, что на 6% больше, чем в 2017. Небывалый рост наблюдается в области развития промышленных роботов, сегодня именно они, а не «домашние» роботы на первых ролях. Потребность в роботах наиболее ощутима в Китае, при этом Япония остается лидером по уровню оснащения.

По данным Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), в прошлом году в отрасль инвестировано $16,5 млрд.

«Мы бьем рекорды продаж в 2018 году. И это несмотря на трудности прежних лидеров по этим показателям – автомобилестроение и электроника, – отметил Ж. Цуда, президент IFR, – несомненно, неким «тормозом» выступают и непростые торговые взаимоотношения между Китаем и США. Однако положительный баланс обеспечили новые игроки потребительского рынка – сферы строительства, горный сектор, здравоохранение».

Согласно данным издания BFM Business Hightech, в 2022 году ожидается рост производства роботов в мире до 584 000 штук. 74% рынка сосредоточены в руках 5 игроков: Китай, Япония, Южная Корея, США, Германия.

Европа демонстрирует позитивный результат с увеличением рынка на 14% в 2018 г., что является рекордом за последние 6 лет. Несмотря на 1% прироста за год, азиатский рынок сохраняет первое место по продаже промышленных роботов. Самые значимые достижения принадлежат США, именно там рынок растет на 20% за год.

Россия, согласно данным IFR за 2018 год, заняла 27 место по продажам промышленных роботов.

«На сегодняшний день Россия, к сожалению, занимает не очень высокие позиции в рейтингах роботизации промышленности. Мы по-прежнему заметно отстаем от лидеров, которыми являются такие страны, как Южная Корея, Япония, Германия и Сингапур. Сегодня на 10 000 работников промышленных предприятий в России приходится 1 робот, в то время как средний показатель превышает 70 единиц, а, например, в Корее 1 робот приходится всего на 200 сотрудников. Мы вынуждены констатировать, что практически все промышленные роботы, инсталлированные на российских предприятиях – зарубежного производства. В основном это японские и немецкие промышленные манипуляторы. В последние годы наметились позитивные тенденции: российские компании начинают всё активнее присматриваться к рынку робототехники, производят манипуляторы, разрабатывают программное обеспечение и комплексные проекты роботизации производственных процессов, – отметил эксперт Координационного центра Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники Роман Ступин. – Российская Федерация имеет высокий потенциал в данной отрасли, в первую очередь, благодаря высокому уровню физико-математической подготовки специалистов, научной базе в области естественных наук. Сегодня мы понимаем, что робототехника является «сквозной» цифровой технологией и уровень роботизации различных секторов экономики будут неуклонно расти. Подготовка квалифицированных специалистов в сфере робототехники и мехатроники необходимо осуществлять на всех уровнях образования. Это позволит России повысить эффективность внедрения робототехники в промышленное производство, сферу торговли и услуг. В 2020 году Россия впервые примет крупные международные соревнования по робототехнике IYRC 2020. Это прекрасный шанс совершить за ближайший год прорыв и продемонстрировать его всему миру».

International Youth Robot Competition – международные соревнования по робототехнике и информационным технологиям, объединяющие участников из 28 стран мира, которые соревнуются в конструировании роботов и низкоуровневом программировании. Организатор соревнований – Международная ассоциация детской и молодежной робототехники IYRA. В состав ассоциации входят такие страны, как Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Южная Корея, Китай, США, Австралия, Бразилия, Мексика, Колумбия, Испания, Израиль, Алжир, Марокко, Турция, Индия, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Лаос, Мьянма, Таиланд, Филиппины, Камбоджа. В странах проведения IYRC операторами и соорганизаторами соревнований выступают профильные министерства (по информационным технологиям, связи, промышленности, торговли, образованию, науке, молодежной политике). В деловой программе участвуют представители ИТ-компаний, ассоциаций, отраслевых союзов, региональных и муниципальных органов власти). В ходе соревнований 2019 года, которые проходили в Тэджоне, делегация Координационного центра МПК по ВТ презентовала российскую заявку на проведение соревнований в 2020 году. По итогом голосования членов ассоциации, заявка была поддержана абсолютным большинством голосов.