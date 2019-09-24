Tele2 и РГПУ им. А. И. Герцена займутся проектами в сфере образования и науки

Tele2 заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена). Главная цель партнерства – реализация совместных проектов, мероприятий в области образования и науки.

Соглашение подписано директором макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергеем Тимошиным и проректором по инновационной деятельности и информационным технологиям РГПУ им. А. И. Герцена Михаилом Пучковым. Документ предусматривает организацию ряда совместных мероприятий, содействующих успешному обучению актуальным навыкам и адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда, консультации представителей Tele2 по построению успешной карьеры, а также практику и стажировку в компании.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запада» Tele2, отметил: «У нас есть позитивный опыт сотрудничества с учебными заведениями. Сегодня на пороге четвертой промышленной революции, когда массовое внедрение цифровых сервисов изменяет нашу жизнь и работу, мы готовы делиться с будущими работниками опытом настоящего и видением будущего. Телеком в этом отношении во многом стоит на передовой цифровой экономики: мы первыми внедряем новые цифровые сервисы, меняемся с учетом новых сценариев поведения клиентов. В данном проекте наша цель – адаптация студентов к реальным бизнес-задачам и поддержание интереса к актуальным технологическим темам».

Михаил Пучков, проректор РГПУ им. А. И. Герцена, сказал: «Сотрудничество с бизнесом – сегодня необходимая часть образовательного процесса. Мы заботимся о том, чтобы наши выпускники выходили из стен университета не только с фундаментальными теоретическими знаниями, но и имели представление о практическом применении своих знаний. В этом отношении партнерство с представителем крупного бизнеса интеллектуально ёмкой отрасли – правильная инициатива вуза в интересах студентов».