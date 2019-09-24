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«Росэлектроника» разработала конструктор для изучения интернета вещей в школах

ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал учебный конструктор для освоения технологии интернета вещей (IoT) в школах. Конструктор создан в двух модификациях – «Умный дом» и «Умная теплица» - и призван помочь школьникам осваивать инженерные профессии будущего.

Инженерные конструкторы, разработанные НИИССУ (входит в «Росэлектронику»), состоят из аппаратной части – контроллера, плат расширения, датчиков и модулей связи, а также программной компоненты – облачной платформы на базе языка С/С++. Конструктор представляет собой сборные макеты жилого дома и теплицы, на которые устанавливается IoT-аппаратура. К нему прилагается методический курс для преподавателя, включающий все необходимые для обучения материалы. Длительность курса может варьироваться от 16 до 60 уроков.

Конструктор «Умный дом» позволит школьникам научиться создавать системы детектирования движения внутри дома, обнаружения протечки воды, управления температурой, влажностью воздуха, освещением, открыванием дверей на объекте. С помощью новой разработки ученики также смогут освоить конструирование систем измерения концентрации дыма, газов и уровня акустического шума.

Конструктор «Умная теплица» поможет ученикам погрузиться в профессию агроинженера и самостоятельно создавать системы автоматического поддержания температуры, автополива растений и восстановления почвенного слоя.

«В рамках реализации национального проекта «Образование» в школах создаются инженерные и ИТ-классы, основными направлениями которых становятся технологии будущего. Одной из таких технологий сегодня является Интернет вещей. Конструктор НИИССУ позволяет школьникам получить практические навыки работы с IoT от разработки проекта до программирования и монтажа системы, - сказала заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника» Наталья Транковская. - Разработка уже заинтересовала учебные заведения столицы. Кроме того, наше предприятие получило запрос на создание системы «умная теплица» на действующих сельскохозяйственных объектах, что позволит развивать компетенции в перспективном направлении агроинженерии, где сейчас на первый план выходит автоматизация и повышение эффективности всех процессов».

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