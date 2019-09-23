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Ростех создал одну из самых легких в мире SWIR-камер

ИТ в госсекторе

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех создал камеру коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR) весом около 100 граммов. Прибор с новым отечественным объективом можно устанавливать на беспилотники c подвесом класса GoPro. SWIR-камера может использоваться во время работы в условиях ограниченной видимости (дым, пыль, туман), для мониторинга объектов в условиях ограниченной видимости и для наблюдения за высокотемпературными процессами.

Новинка создана на базе SWIR-камеры НПО «Орион» (входит в холдинг «Швабе»). Изделие весит около 100 граммов, при этом остальные исходные характеристики остались неизменными. Значительного снижения весовых параметров (в 2 раза относительно базового исполнения) удалось достичь за счет использования собственного короткофокусного объектива. Максимально облегчены также все детали корпуса.

За счет малого веса российская SWIR-камера может ставиться на подвесы класса GoPro и использоваться в составе любительских беспилотников. Кроме того, в отличие от большинства других камер того же диапазона разработка НПО «Орион» не требует фокусировки, что особенно важно при использовании в составе дронов. Все это расширяет спектр применения нового изделия, делая его востребованным для геологии, сельского хозяйства, контроля инфраструктурных объектов, поиска пропавших.

Камера позволяет вести съемку в коротковолновом инфракрасном диапазоне (short wavelength infrared range, SWIR). Для излучения SWIR-диапазона не являются преградой туман, дым, тонированные стекла.

«SWIR-камера – один из успешных продуктов диверсификации ОПК, пример технологий двойного назначения, которые могут использоваться для гражданских задач. Камера создавалась, в первую очередь, для МЧС, для использования в составе беспилотных летательных комплексов, осуществления поисково-спасательных и разведывательных операций. Однако уникальные характеристики устройства позволяют применять его в самых различных областях. Это и медицина, и система контроля городского транспорта, и сфера обеспечения безопасности, и сельское хозяйство, экспертиза художественных произведений, проверка денежных знаков, определение качества продуктов питания, и еще много других областей, где нужны такие «всевидящие» глаза», - отметил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Российская камера коротковолнового инфракрасного диапазона спектра SWIR ‒ одна из флагманских разработок московского научно-производственного объединения Холдинга «Швабе». Облегченная версия уже готова к серийному производству.

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