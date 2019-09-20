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«Росэнергоатом» начал сотрудничество с Ассоциацией участников отрасли ЦОД

ИТ в госсекторе

Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией участников отрасли центров обработки данных. Об этом заявил 20 сентября на открытии Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД президент Ассоциации Игорь Дорофеев.

Предметом соглашения является координация деятельности по совершенствованию условий реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также эффективное развитие рынка ЦОД, формирование качественных и надежных сервисов, оказание помощи российским поставщикам услуг и производителям оборудования ЦОД.

Международный саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД проходил в Удомле 19-21 сентября на территории ЦОД «Калининский» (расположенный на площадке Калининской АЭС). Концерн «Росэнергоатом» выступил генеральным партнером саммита. В работе международного саммита приняли участие около 150 делегатов, в том числе представители российских дата-центров, крупного корпоративного бизнеса, международные эксперты, производители инженерного оборудования. Ключевыми темами саммита стали цифровая экономика и система национальных стандартов для рынка ЦОД, лучшие практики по созданию гипер-дата-центров, рынок облачных услуг в России, практики эксплуатации ЦОДов в России и за рубежом.

«Все ЦОДы сейчас сосредоточены как правило в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, но если возникает какая-то локация в регионах, то появляется синергетический эффект, возникают новые бизнесы. Передовые международные компании, которые являются генератором трафика, привлекают большое количество бизнеса, например, Google, Facebook и другие, готовы экспериментировать, вкладываться в новое IT-производство. И все передовые, прорывные технологии появляются как раз у таких компаний. Поэтому ЦОД «Росэнергоатома», в моем представлении, как президента Ассоциации, - это очень интересный объект, который может быть неким драйвером в развитии отрасли ЦОД в принципе. Это очень эффективное сотрудничество», - отметил Игорь Дорофеев.

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