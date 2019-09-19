Ростех создал модульный суперкомпьютер «Фишер» для РАН

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию новый суперкомпьютер «Фишер» для Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) с пиковой производительностью 13,5 Тфлопс. Он создан на базе сети «Ангара», позволяющей объединять любое количество компьютеров в единый вычислительный кластер. Разработка Ростеха предназначена для решения задач молекулярной динамики: создания цифровых моделей веществ и прогнозирования поведения материалов в экстремальных состояниях.

Проект реализован специалистами Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (входит в «Росэлектронику»). «Фишер» будет использоваться ОИВТ РАН – ведущим научным центром России в области современной энергетики и теплофизики - для проведения научных исследований под руководством доктора физико-математических наук Владимира Стегайлова.

«Фишер» – это первый суперкомпьютер, созданный на основе коммуникационной сети «Ангара» в коммутаторном исполнении, что позволяет создавать суперкомпьютеры с большей плотностью компоновки (по сравнению с бескоммутаторным вариантом исполнения) и облегчает монтаж и дальнейшую эксплуатацию вычислительной системы за счет уменьшения числа используемых для коммутации кабелей.

«Сложные расчеты требуются для научных исследований, обучения нейронных сетей, обработки больших объемов данных, моделирования характеристик новых изделий промышленных предприятий. При этом вычислительные ресурсы суперкомпьютеров крайне востребованы и дорогостоящи. Сеть «Ангара» успешно решает эти задачи, позволяя сравнительно дешево и в сжатые сроки формировать суперкомпьютеры на основе отдельных вычислительных узлов. В ОИВТ РАН уже несколько лет используется суперкомпьютер DESMOS мощностью 52,24 Тфлопс, созданный на базе предыдущего поколения сети «Ангара». Его вычислительные мощности оказались настолько востребованы учеными, что было принято решение о создании «младшего брата» этого суперкомпьютера уже на базе нового поколения коммутационной сети. Его производительность рассчитана под конкретные задачи, но при необходимости возможности «Фишера» могут быть существенно расширены», - отмечает исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Суперкомпьютер «Фишер» состоит из 24 вычислительных узлов с 16-ядерными процессорами. В вычислительном кластере используется погружная система охлаждения, обеспечивающая равномерную и энергоэффективную терморегуляцию при любой вычислительной нагрузке. Благодаря такому решению суперкомпьютер не требует специально подготовленных помещений, а диапазон рабочих температур кластера составляет от ‒50°С до +50°С.

Сеть «Ангара» — это первое российское решение для создания суперкомпьютеров рекордной производительности, вычислительных кластеров для обработки больших данных и расчетов на основе параллельных алгоритмов. Возможности «Ангары» позволяют концентрировать в единой сети мощности тысяч компьютеров, в том числе разных производителей и с разной архитектурой центральных процессоров.