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Концерн «Автоматика» обеспечил техникой избирательные участки в 15 регионах

ИТ в госсекторе Техника

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех произвел поставку 1560 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в 15 регионов. КОИБы были использованы в единый день голосования. Работа устройств прошла в штатном режиме.

Наибольшее количество устройств – около тысячи – поставлено в Москву. Также среди регионов, где работали КОИБы, Республика Крым, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Оренбургская область, Сахалинская область, Воронежская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Московская область, Краснодарский край.

«В настоящее время мы предлагаем заказчикам усовершенствованную версию КОИБов. Устройства применены в ходе Единого дня голосования, 8 сентября 2019 г., в ряде регионов России, где доказали свою надежность. В перспективе КОИБы могут использовать и на цифровых избирательных участках в комплексе со сканером, производящим идентификацию избирателей по паспорту», - отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

КОИБы произведены по технологиям компании КРОК. Концерн «Автоматика» выступает поставщиком устройств, а с 2020 г. планирует начать производство КОИБов на собственных мощностях.

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