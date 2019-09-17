Ростех представил первый отечественный УЗИ-сканер экспертного класса

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех представил на форуме БИОТЕХМЕД-2019 аппарат «РуСкан 65М» – новую модель в линейке УЗИ-сканеров, которую предлагает холдинг. Это первый отечественный УЗИ-сканер экспертного класса с российским программным обеспечением. Главная его особенность – улучшенное качество изображения и функции автоматизированного анализа полученных данных.

Новинка «Швабе» дополняет линейку УЗИ-сканеров, которая уже включает сканеры среднего класса «РуСкан 50» и высокого «РуСкан 60». «РуСкан 65М» станет первым отечественным сканером экспертного класса с российским программным обеспечением.

Экспертный сканер имеет широкую область применения – от акушерства до кардиологии. Реализованные в устройстве технологии способствуют точной диагностике и упрощают процесс проведения исследований. Например, при измерении объектов малого размера, измеряемый объект автоматически увеличивается по принципу «картинка в картинке». Новый сканер позволяет врачу сравнивать текущее исследование с предыдущим и выполнять несколько действий нажатием одной клавиши, упрощая процесс анализа и повышая его эффективность.

«По оценкам экспертов, потребность российских больниц и клиник в ультразвуковом оборудовании составляет порядка 10 тыс. единиц в год. Ростех планирует занять не менее 20% российского рынка устройств УЗИ, частично заместив продукцию иностранных производителей. Наше оборудование ничем не уступает зарубежным разработкам. В программную оболочку приборов интегрированы результаты отечественных популяционно-статистических исследований, которые помогут специалистам принимать решения, основываясь не только на своем опыте, но и на основе данных, собранных за многие годы врачебной практики. Кроме того, российские медики оценят русскоязычный интерфейс, который был создан при участии ведущих экспертов в области ультразвуковых исследований», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В новом изделии не только улучшено качество получаемого изображения, но и внедрены автоматизированные методы его обработки и анализа. Так, визуальную оценку плода осуществляет программа реконструкции прозрачного 3D УЗИ Crystal Vue, предназначенная для автоматического определения состояния мягких тканей и костей. Среди других технологий нового УЗИ-сканера – программа автоматического анализа образований молочной железы S-Detect Breast. Еще одна функция изделия – 5D Heart Color, она реконструирует 9 проекций сердца плода с одновременным отображением кровотока. Полученные данные позволяют наиболее детально оценить сердце плода на предмет врожденных патологий.

Устройство может работать от аккумуляторной батареи, что позволяет продолжать исследования в случае временного обесточивания. Кроме того, встроенный аккумулятор поддерживает спящий режим, сокращая время включения и выключения системы.