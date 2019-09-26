Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда

В России с июля 2019 г. ведется разработка российского аналога «Википедии. Проект будет завершен к весне 2022 г., и сумма вложений достигнет практически 2 млрд руб. Законопроект по созданию суверенной веб-энциклопедии подготовило Минкомсвязи, разработкой занимается «Большая российская энциклопедия».



Дорогая «Википедия»

Создание в России отечественного аналога «Википедии» может обойтись государственному бюджету практически в 2 млрд руб. Деньги будут выделены в течение четырех лет, начиная со второй половины 2019 г., и весь размер субсидий будет предоставлен открытому акционерному обществу «Большая российская энциклопедия».

В документе, размещенном на едином портале проектов правовых актов, сказано, что первый этап финансирования, запланированный на 2020 г. составит 684,5 млн руб. Второй этап назначен на 2021 г. – в проект будет инвестировано 833,5 млн руб. В 2022 г. объем вложений в суверенную «Википедию» из госбюджета достигнет 169,1 млн руб., и в сумме за три года проект обойдется практически в 1,7 млрд руб. Однако первую субсидию на создание портала БРЭ получила в 2019 г., и ее размер составил 302,2 млн руб.

Итого, за четыре года расходы на российскую «Википедию» достигнут 1,989 млрд руб.

За новой российской «Википедией» будет стоять «Большая российская энциклопедия»

Следует отметить, что разрабатываемый сервис не станет в итоге полной копией «Википедии» из-за одного очень важного отличия. Если классическая «Википедия» представляет собой свободную энциклопедию, любую статью в которой пользователи со всего мира могут редактировать самостоятельно, то содержанием российской веб-энциклопежии будет следить группа специалистов.

На что пойдут деньги

Разработка суверенной электронной энциклопедии, аналога «Википедии», как сообщал CNews, началась с законопроекта по созданию в России веб-ресурса подобного рода. Его подготовило Минкомсвязи России в июне 2019 г., и документ предусматривает, в том числе, и выплату субсидий «Большой российской энциклопедии».

Текст законопроекта был размещен в свободном доступе на портале проектов нормативных правовых актов, однако на момент его публикации сведения о возможных размерах субсидий на разработку суверенной веб-энциклопедии в нем не содержались.

Согласно документу, деньги будут выделены не только на создание самого ресурса, но также на оплату труда тем, кто после запуска проекта будет следить за его работоспособностью и наполнением контента. Определенная часть средств будет расходоваться и на сам контент, а также на его получение, в частности, на проведение съемок в театрах, музеях и прочих культурных учреждениях, на работу с архивными материалами, а также на доступ к платным источникам информации, сведения из которых дальнейшем найдут свое применение в самой энциклопедии.

Сроки создания

Фактический старт разработки суверенной «Википедии» был дан спустя практически месяц со дня появления соответствующего законопроекта на портале правовых актов. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответственного редактора БРЭ Сергея Кравеца, создание энциклопедии началось 1 июля 2019 г.

Проект по разработке рассчитан на 33 месяца. Причастные к процессу специалисты планируют завершить его к 1 апреля 2022 г.

Власти не доверяют «Википедии»

После подготовки законопроекта по разработке российской онлайн-энциклопедии замглавы Минкомсвязи Алексей Волин назвал «Википедию» кладезем отчасти недостоверных сведений, по данным ТАСС. В своем заявлении он также порекомендовал учащимся школ и других учебных заведений воздержаться от ее использования.

Волин добавил, что в мире существует «отдельный бизнес, заключающийся в том, что по заказу тех или иных компаний создаются статьи в "Википедии" и правятся».

Существует вероятность блокировки «Википедии» по всей России

Сама «Википедия» как онлайн-проект мирового значения существует с января 2001 г., и по состоянию на сентябрь 2019 г. в ней присутствует свыше 40 млн статей на более чем 300 языках.

Но даже столь значительные масштабы могут не уберечь «Википедию» от возможной блокировки на территории России, особенно после появления ее отечественного «конкурента». Соответствующий прецедент был создан 24 августа 2015 г.: Роскомнадзор внес «Википедию» в единый реестр запрещенных сайтов по решению Черноярского районного суда Астраханской области, признавшего незаконной размещенную в энциклопедии статью о наркотическом препарате «чарас». Однако 25 августа 2015 г. Роскомнадзор решил снять блокировку, хотя сама статья по-прежнему осталась доступной.

Другие российские «Википедии»

С момента начала работы оригинальной «Википедии» в России было предпринято несколько попыток по разработке ее отечественного конкурента. Так, в ноябре 2014 г. Президентская библиотека совместно с Российской национальной библиотекой приступила к разработке проекта такого рода, для наполнения которого предлагалось использовать более 50 тыс. книг из 27 региональных библиотек. Его авторы подчеркнули, что «Википедия» содержит в себе значительное количество необъективных данных и различных неточностей.

Летом 2016 г. глава Правительства России Дмитрий Медведев распорядился собрать рабочую группу по вопросам создания «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала». В соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, есть уточнение, согласно которому энциклопедический ресурс будет построен на основе «Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий». Занимавший на тот момент должность генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый рассказал CNews, что энциклопедический портал станет «не просто аналогом, а непосредственно конкурентом "Википедии"».

Сама «Большая российская энциклопедия» в своей бумажной версии на момент публикации материала состояла из 36 томов, включая 35 нумерованных и отдельный том «Россия». В 2016 г. была запущена электронная версия энциклопедии, доступная по адресу bigenc.ru.