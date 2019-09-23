Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая

Власти родного города компании Alibaba направили правительственных представителей в 100 крупнейших компаний своей провинции, включая саму Alibaba. Компания утверждает, что представитель не будет вмешиваться в ее дела. Государство в Китае укрепляет связи с частным сектором на фоне торговой войны с США.



Представители в частных компаниях

Власти китайского города Ханчжоу намерены назначить правительственных представителей для работы со 100 крупнейшими частными компаниями восточной провинции Чжэцзян, включая гиганта электронной коммерции Alibaba. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные медиа. Издание пишет, что данное решение свидетельствует об усилении влияния государства на частный сектор в Китае на фоне торговой войны с США.

Китайские СМИ не перечисляют все 100 компаний, но сообщают, что помимо Alibaba в список входит крупный автопроизводитель Geely и производитель напитков Wahaha. Сама Alibaba оказалось в списке потому, что ее штаб-квартира располагается в Ханчжоу. Там работает около 20 тыс. сотрудников компании.

Alibaba заявила, что планы властей никак не повлияют на ее деятельность. «Мы понимаем, что эта инициатива… нацелена на создание лучшей бизнес-среды для поддержки предприятий, базирующихся в Ханчжоу. Представитель правительства будет выполнять функцию моста в частный сектор, и не будет вмешиваться в операции компании», — сообщает Alibaba в официальном заявлении.

Напомним, в России работают две крупные площадки для совершения покупок в интернете, принадлежащие Alibaba — AliExpress и Tmall. Согласно российскому законодательству, данные российских пользователей компания хранит на территории страны.

Логика правительства

Правительство Ханчжоу поясняет свою инициативу желанием увеличить объемы производства китайских товаров и ускорить развитие экономики провинции. С этой целью властями Ханчжоу был разработан так называемый «Новый план промышленного производства», в рамках которого и было принято решение.

В Alibaba появится представитель правительства

Напомним, Китай следует долгосрочной стратегии Made in China 2025, согласно которой должен добиться превосходства китайских компаний на домашнем рынке в таких важных индустриальных сферах как робототехника и аэрокосмическая отрасль. Издание Financial Times пишет, что в ближайшие 10 лет 10 крупнейших по рыночной капитализации китайских компаний перейдут в собственность государства. В списке присутствуют Alibaba и Tencent.

Партийные комитеты

Следует отметить, что китайское законодательство уже давно требует от частных компаний, включая иностранные предприятия, создавать формальные партийные организации. Изначально эти организации играли скорее символическую роль, но в последние годы иностранные топ-менеджеры в Китае начали жаловаться, что на них оказывают возрастающее давление, чтобы дать возможность представителям Компартии Китая влиять на бизнес-операции.

Местные компании не скрывают усиления роли партийных организаций. В 2018 г. десятки китайских банков изменили свои правила создания ассоциаций таким образом, чтобы партийные комитеты получили больше власти.

Проблемы Huawei

Кроме того, по китайским законам технологические компании обязаны предоставлять данные пользователей по требованию правительства. Это правило стало источником проблем компании Huawei, так как дало возможность президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) в 2018 г. обвинить ее в шпионаже в пользу китайского правительства, а в мае 2019 г. заставить американские ИТ-компании разорвать с ней отношения.

В числе первых подчинившихся оказалась Google — она отозвала у Huawei лицензию на Android и свои сервисы, однако реализация запрета была отложена на 90 дней. В течение месяца работу с Huawei прекратили также Intel, Qualcomm и Broadcom. Поддержку американским компаниям оказала и британская ARM, отозвавшая у Huawei лицензию на свою архитектуру для мобильных процессоров. Это лишило Huawei возможности выпускать собственные чипы Kirin.

В августе 2019 г. Google и ряд других ИТ-компаний возобновили отношения с Huawei, но к тому моменту у нее была готова собственная ОС, мобильная версия которой внешне выглядела как Android с фирменной прошивкой EMUI.