На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена

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ИНЭУМ им. И. С. Брука разработал ПК «Эльбрус 801К», основой для которого послужили российские процессоры «Эльбрус». На одном таком ПК может работать от двух до шести пользователей одновременно, что делает их достаточно дешевыми для образовательных учреждений.



Новый компьютер

Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ), который входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», создал новый вариант персонального компьютера — «Эльбрус 801К». Он реализован на базе микропроцессора с отечественной архитектурой «Эльбрус». ПК дают возможность нескольким пользователям — от двух до шести человек — параллельно работать на одном системном блоке независимо друг от друга. Как поясняют разработчики, это снизит стоимость ПК, например, при оснащении ими компьютерных классов в учебных заведениях — для чего, собственно, и был разработан «Эльбрус 801К».

Пресс-служба концерна «Автоматика» пояснила по просьбе CNews, что при условии выхода на заказы в объемах порядка нескольких тысяч штук, цена оснащения одного рабочего места составит около 30 тыс. руб.

ПК предназначен как для работы, так и для обучения. На нем можно работать с векторной и растровой графикой, с редакторами видеофайлов, а также учиться работать с C++ и Python. Сейчас решается вопрос об использовании на «Эльбрус 801К» в различных учебных заведениях ПО с открытым исходным кодом.

Первое внедрение

Первое применение «Эльбрус 801К» нашли в учреждении дополнительного образования «Кванториум», которое было открыто в Вологде 26 августа 2019 г. «Кванториум» — это сеть детских технопарков с высокотехнологичным оборудованием по всей России, где детям прививают знания в сфере ИТ.

Новыми ПК оборудовали учебный класс на 30 рабочих мест. При этом фактически в классе будут работать 13 компьютеров — 12 на два рабочих места и один на шесть. Внедрение провели концерн «Автоматика» совместно с ИНЭУМ и НЦИ.

Новый «Кванториум» оборудовали ПК на «Эльбрусах»

По словам гендиректора «Автоматики» Владимира Кабанова, «Эльбрусы» способны обеспечить работу несколько пользовательских мест одновременно, поэтому подходят для оснащения образовательных учреждений. В данный момент оборудование проходит тестирование, а разработчики договариваются с Министерством просвещения о дальнейшем масштабировании проекта.

По словам Кабанова, у «Эльбрусов» есть перспективы в сфере обучения разработчиков ПО, например, программистов и системных администраторов. Демонстрационную версию нового ПК планируется установить на площадке для обучения детей в сфере ИТ IT-cube в Вологде.

Какие еще есть компьютеры на «Эльбрусах»

За последнее время было создано несколько разновидностей ПК на базе процессоров «Эльбрус». Например, в августе концерн «Автоматика» подготовил к серийному производству свой первый персональный компьютер в форм-факторе моноблока (монитор и системный блок в одном корпусе) на базе микропроцессора «Эльбрус-8С». Моноблок получил название «Эльбрус 801М».

Разработчики считают, что «Эльбрус 801М» может привлечь интерес силовых и государственных структур России, участников нефтегазовой отрасли, а также энергетических и транспортных компаний — за счет высокого уровня устойчивости к кибератакам.

В том же месяце «Автоматика» выпустила прототип нового ПК в моноблочном форм-факторе с аппаратной защитой от кибератак. Главной особенностью устройства, получившего название «Бином-КА», стало использование двух независимых компьютеров в едином корпусе. Первый был выполнен на базе «Эльбрус-1С+», а второй — на базе Intel Core четвертого поколения.

В июне ИНЭУМ им. И. С. Брука выпустил линейку компактных промышленных компьютеров на базе российских процессоров «Эльбрус» и «МЦСТ-R». Устройства отличаются повышенным уровнем защиты информации. На старте линейка компьютеров состоит из моделей ПК-1, ПК-2 и ПК-3. Все три устройства могут применяться в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами. Дополнительное финансирование проекта обеспечил Минпромторг. Напомним, что ИНЭУМ им. И.С. Брука является учредителем компании МЦСТ, разработавшей процессоры «Эльбрус» и «МЦСТ-R».