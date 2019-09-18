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На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов

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Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Инфраструктура Электроника ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Петрозаводский госуниверситет и GS Nanotech собираются построить на севере Карелии распределенную сеть дата-центров с центральным узлом и заводом по производству СХД. За счет способствующего охлаждению климата на эксплуатации ЦОД предполагается сэкономить 40%. Проект будет завершен до 2025 г.

Сеть дата-центров

В Карелии до 2025 г. будет построена распределенная сеть дата-центров, предполагающая наличие центрального узла и собственного производства хранилищ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ) Анатолия Воронина. Сообщение прозвучало на выездном заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «Стратегические сессии — Арктика 2035».

Инвестиционный проект оценивается в 10 млрд руб. В общей сложности сеть будет насчитывать 20 тыс. стойко-мест. Авторы проекта полагают, что сеть займет порядка 20% российского и около 2% мирового рынка облачных сервисов.

Реализацией проекта занимаются ПетрГУ и российский производитель микропроцессоров GS Nanotech из Калининградской области. «Все разработки запатентованы, принадлежат ПетрГУ и российским партнерам проекта», — подчеркнул Воронин. Согласно приведенным им данным, в настоящий момент уровень импортозамещения в проекте превышает 70%, а к 2022 г. он составит 100%.

GS Nanotech — это центр разработки и производства микро- и наноэлектроники, способный выпускать до 10 млн микрочипов в год. Основанная в 2012 г. компания позиционирует себя как первое в России предприятие по разработке и массовому выпуску собственных микропроцессоров для потребительской электроники. Первым таким процессором в 2013 г. стал GS Lanthanum. Компания входит в инновационный кластер «Технополис GS», который базируется в городе Гусев Калининградской области.

Сроки и локации

Сеть дата-центров будет расположена в северных районах Республики Карелия. Завод и центральный узел ЦОД планируют разместить в кампусе ПетрГУ, неподалеку от наноцентра и центра гражданской микроэлектроники. Авторы проекта полагают, что смогут добиться до 40% экономии на эксплуатации ЦОД благодаря северному климату, который способствует охлаждению оборудования. В пример Воронин приводит опыт зарубежных технологических корпораций типа Google и Facebook, которые также размещают свои дата-центры на севере, в частности, в Скандинавии.

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В Карелии появится сеть дата-центров стоимостью 10 млрд рублей

Реализация проекта будет проходить в три этапа и продлится с 2019 г. по 2025 г. До конца 2020 г. будет разработана нормативная и проектно-сметная документация, а также зарегистрировано совместное предприятие. Кроме того, в этот период планируется начать строительство завода по производству систем хранения данных. В 2021 г. предполагается начать строительство центрального узла в Петрозаводске и ЦОД в северных районах республики.

Реализация проекта должна повлечь за собой развитие ряда смежных производств в таких отраслях как металлургия, химическая промышленность и обрабатывающее производство. Также предполагается, что проект поспособствует созданию рынка быстрых облачных сервисов, ИТ-компаний и развитию «цифровой Арктики».

Другие проекты в Карелии

Это не единственный проект строительства ЦОД в Карелии. В начале июля компания «Дисилэб» сообщила, что планирует построить в городе Надвоицы Сегежского района высокотехнологичный дата-центр «DCLab Карелия». Компания уже подписала соответствующее соглашение с правительством региона. Стоимость строительства и закупки оборудования была заявлена на уровне 8 млрд руб., что должно составить четвертую часть всех инвестиций в проект.

ЦОД планируют разместить на территории бывшего Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ), владельцем которого с 2003 г. является «Русал». Для строительства «Дисилэб» планирует приобрести шесть гектаров земли. Базовая площадка ЦОД должна быть построена до конца 2020 г. Дата-центр должен создать не менее 100 рабочих мест. Управление им будет осуществляться из Петрозаводска при участии специалистов ПетрГУ.

Следует отметить, что с 2016 г. моногород Надвоицы имеет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Население города составляет около 7,6 тыс. человек. НАЗ, которые является для Надвоиц градообразующим предприятием, был законсервирован «Русалом» в 2018 г. в связи с американскими санкциями. Сотрудники были либо трудоустроены на предприятиях компании в других регионах, либо уволены по соглашению сторон с компенсацией.

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