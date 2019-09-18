Исследование CNews: Российский рынок аналитики данных продолжает уверенно расти

Рынок аналитики в России продолжает изменяться в лучшую сторону. На это влияет продолжающаяся цифровизация. Ключевые игроки показали увеличение прошлогодних показателей, нарастив при этом объемы практик и усовершенствовав используемые технологии. В прошлом году совокупная выручка топ-15 составила p11,2 млрд. В этом году она выросла на 4,5%.

Цифровизация меняет рынок аналитики

На российском рынке BI и аналитики продолжается увеличение объемов выручки ведущих компаний. Основным фактором этого остается продолжающаяся цифровая трансформация российского рынка в целом. Этот процесс происходит несколько хаотично, но в целом прогрессивно. Бизнесу диджитализация нужна по понятным причинам: без налаженного процесса оперативной работы с большими объемами данных невозможно одержать победу в конкурентной борьбе.

При этом, если 3-5 лет назад аналитику использовали для того, чтобы получать «красивые» цифры и графики в отчетах, то сейчас владельцы данных хотят их монетизировать. Большинство руководителей до сих пор задаются вопросом: можно ли доверять данным и принимать решения на их основе». Рынок сам дает ответ на этот вопрос.

«Сегодня на первый план выходит аналитика нового поколения, в том числе — предиктивная. Она обеспечивает поиск инсайтов, то есть предположений о закономерностях, имеющихся в данных, которые полезны для бизнеса. Эволюция в том, что мы переходим от традиционной аналитики к реальным инсайтам, на основе которых можно действовать», — говорит вице-президент компании Informatica Эмилио Вальдес (Emilio Valdes).

Вместе с тем, интеграторы отмечают стремление компаний повышать внутренний уровень компетентности в работе с данными. Это увеличивает спрос на средства «самообслуживания» в области аналитики. Повышается и роль облаков, в частности, при реализации систем корпоративной отчетности. Серьезный толчок развитию рынка дает и повышенный интерес к технологиям, которые можно назвать хайповыми. Крупные компании накапливают большие данные, с космической скоростью. Это относится, в первую очередь, к промышленности, ритейлу и финансовому сектору. В этих сегментах сложился спрос на аналитику с применением машинного обучения, искусственного интеллекта, озер данных.

Лидер российского рынка не изменился

Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга составила p11,736 млрд, что на 4,46% больше показателей 2017 г. Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала компания GlowByte Consulting. Впервые она появилась в рейтинге в 2016 г., после чего стремительно нарастила выручку и довела ее почти до p3,36 млрд с 30-процентным ростом к прошлому году.

«На протяжении последних 15 лет GlowByte Consulting обгоняет темпы роста рынка BI. Наша компания делает приоритетом качество услуг со ставкой на долгосрочные отношениям с клиентом. При этом мы думаем и о внутреннем росте наших специалистов. Эта стратегия позволяет компании успешно работать с существующими клиентами, среди которых большинство топ-банков, телеком-компаний и розничных сетей. Также мы развиваем новые направления и рынки в области аналитики (страхование, транспорт, промышленность). Наши принципы работы позволяют нам успешно работать не только на территории России и СНГ, но и в Центральной Европе, Азии и Северной Америке, — говорит Евгений Лисицин, директор по консалтингу GlowByte Consulting.

Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2018

№ 2018 № 2017 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка по проектам аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка по проектам аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2018/2017, % Штатная численность сотрудников компании, задействованных на направлении аналитики данных, 2018 Выручка от продажи лицензий в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от консалтинговых услуг в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от услуг интеграции в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от услуг обучения в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. 1 1 GlowByte Consulting* Москва 3 357 474 2 579 037 30,2 900 н/д н/д н/д н/д 2 4 Крок Москва 2 161 120 1 377 945 56,8 н/д н/д н/д н/д н/д 3 2 Softline Москва 2 142 998 1 930 629 11 102 н/д н/д н/д н/д 4 - ITPS Пермь 584 142 534 511 9,3 141 20 937 563 205 0 0 5 6 Ай-Теко (1) Москва 577 500 513 480 12,5 н/д н/д н/д н/д н/д

Источник: CNews Analytics, 2019 * - данные за 2017 г. скорректированы

(1) - с учетом данных BI Partner Перейти к полной таблице

В первой тройке также произошли серьезные изменения. На второе место, которое год назад занимала компания Softline, пришел «Крок», показавший почти 57-процентный рост в сравнении с показателями 2017 г. Softline, несмотря на неплохой рост, опускается в рейтинге второй год подряд, в 2016 г. компания была лидером. На третьем месте год назад был «Техносерв» (с выручкой в p1,52 млрд), фактический уход с рынка которого негативно повлиял на суммарные показатели топ-15.