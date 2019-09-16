Microsoft отказался продавать властям ПО для распознавания лиц

Microsoft не соглашается продавать властям ПО для распознавания лиц, хотя и получает такие предложения. Кроме того, компания пообещала закрыть свои дата-центры в тех странах, где местное правительство потребует установить в них прослушку. В прошлом у компании были конфликты с правительством США на тему защиты данных пользователей.



Позиция Microsoft

Microsoft отклоняет правительственные запросы на покупку ПО для распознавания лиц, если есть угроза, что оно будет использовано недолжным образом. Кроме того, компания никогда не продаст эти технологии заказчикам, которые будут применять их для слежки за гражданами. Об этом сообщил в интервью Reuters корпоративный президент и главный юрист Microsoft Брэд Смит (Brad Smith).

«Мы не будем продавать сервисы распознавания лиц для использования в целях массового наблюдения где бы то ни было в мире», — заявил Смит. По его мнению, технологические компании в современном мире больше не могут позволить себе роскошь сосредотачиваться исключительно на качестве своей продукции и оставаться в стороне от этических вопросов, связанных с выполнением регулировок и утратой доверия пользователей.

«Вы должны знать, что вы отстаиваете. Как компания, вы до некоторой степени должны быть готовы объединить смелость своих убеждений с расчетливой сосредоточенностью на бизнесе», — отметил Смит. Компания призывает к более строгому регулированию использования технологий распознавания лиц, которые, например, применяются в Китае для слежки за этническими меньшинствами. Смит в интервью дошел практически до призыва прямо запретить такие разработки.

Кроме того, Microsoft не позволит правительству разместить оборудование для прослушки в своих дата-центрах. Несмотря на то, что владельцами данных, которые размещают там корпоративные клиенты, являются сами клиенты, на Microsoft лежит обязанность защищать эту информацию. Компания пригрозила закрыть свои дата-центры в некоторых странах, если от местных властей поступят запросы на установку прослушки. Компания не указывает, о каких странах идет речь.

Microsoft против правительства США

Напомним, у Microsoft был затяжной конфликт с американским правительством на тему доступа правоохранителей к данным пользователей компании. В 2013 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) начало изучение схемы распространения наркотиков, в ходе которого ему понадобилось просмотреть переписку одного из пользователей Microsoft. Пользователь был гражданином США, но переписка хранилось на серверах, территориально расположенных в Ирландии.

ФБР предъявила соответствующий ордер, выданный судьей из Нью-Йорка, но Microsoft тем не менее отказалась предоставить данные. Как пояснила компания, данные находились в Ирландии, поскольку на тот момент политика Microsoft предписывала хранить информацию по возможности ближе к местоположению пользователя. Заинтересовавший ФБР пользователь указал в качестве своего местоположения Ирландию. На тот момент Microsoft хранила информацию пользователей примерно в 100 дата-центрах в 40 странах мира.

Microsoft отказалась продавать правительству ПО для распознавания лиц

Microsoft отказалась предоставить переписку пользователя потому, что как раз в то время в обществе ширилась волна недоверия к крупным ИТ-корпорациям, вызванная разоблачениями Эдварда Сноудена (Edward Snowden). Все больше граждан начинало верить в то, что правительство США шпионит за ними через интернет-компании. Особенно этот вопрос беспокоил иностранных пользователей. Поэтому одновременно Microsoft разрешила государственным и корпоративным заказчикам выбирать, в какой стране они желали бы хранить свою информацию.

Конфликт с правительством вылился в судебное разбирательство, которое Microsoft выиграла в июле 2016 г., отстояв право запретить властям доступ к данным, которые она хранит за пределами США. Но уже в 2018 г. в США был принят так называемый «облачный» закон (CLOUD Act), который обязал крупные технологические компании предоставлять американским властям данные пользователей, хранящиеся на их серверах по всему миру.

Позиция других компаний

В отличие от Microsoft, Amazon не испытывает затруднений с тем, чтобы продавать властям сервисы распознавания лиц. На облачной платформе Amazon Web Services (AWS) работает технология распознавания лиц под названием Rekognition. Официально компания этого не признает, но есть свидетельства, что Rekognition используется Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Считается, что технологии Amazon могут быть причастны к осуществлению политики разделения семей на южной границе страны.

Это вызывает порицание со стороны общества, отрасли и сотрудников самой компании. В мае 2018 г. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и еще несколько правозащитных организаций выступили против того, чтобы Rekognition поставлялась в правоохранительные органы.

В апреле группа из 55 экспертов по искусственному интеллекту из Facebook, Microsoft, Google, DeepMind и OpenAI направили в Amazon открытое письмо, в котором призывали компанию перестать продавать технологии распознавания лиц правоохранительным органам. Письмо подписала в том числе бывшая старшая научная сотрудница Amazon Web Services Анима Анандкумар (Anima Anandkumar).

С тем же самым требованием к Amazon обратились 100 ее собственных сотрудников, которые в июне 2018 г. направили руководству компании соответствующее письмо. В июле 2019 г. письмо с требованием перестать работать с ICE подписали уже 500 сотрудников. Во втором письме речь шла о прекращении сотрудничества с компанией Palantir, ПО которой работает в облаке Amazon, и у которой есть контракты с ICE общей стоимостью более $150 млн.