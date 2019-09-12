Госдума разгромила идею обязательной предустановки российского ПО на смартфоны

Правовое управление Госдумы подвергло суровой критике законопроект об обязательной установке российских приложений на смартфоны. Как оказалось, законопроект противоречит договору о ЕАЭС, не учитывает другие российские законы и может обернуться ущемлением прав потребителей, а не их защитой.



Заключение правового управления

Правовое управление аппарата Госдумы выступило с негативным заключением по законопроекту, который предписывает обязательную предустановку российских приложений на смартфоны и другую технику. Заключение было опубликовано в думской системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Оно содержит ряд критических замечаний, касающихся согласованности законопроекта с другими правовыми актами, а также международными договорами.

Напомним, пакет законопроектов, который обяжет производителей устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, предназначенные для продажи в России, российское ПО, был внесен в Госдуму в июле. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым, представителем ЛДПР. До этого Жигарев уже вносил в Госдуму законопроекты на тему обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, однако эти документы были им отозваны.

В заключении правового управления, на которое первым обратил внимание ресурс РБК, указано, что законопроект выдвигает обязательное требование к отдельным видам технически сложных товаров — устанавливать на эти товары ПО, произведенное в России и принадлежащее российским лицам. Но по закону «О техническом регулировании» обязательный характер имеют исключительно те требования к продукции, которые включены в технические регламенты. Следует отметить, что законопроект Жигарева представляет собой поправки к закону «О защите прав потребителей», а закон «О техническом регулировании» там не упоминается.

Однако и с защитой потребителей у законопроекта возникают проблемы. Например, он не учитывает, что смартфоны и другую технику в России покупают не только граждане для бытовых нужд, но и юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом закон о «О защите прав потребителей», в который предлагается внести поправки, защищает только физлиц, приобретающих товары или услуги, а на юрлиц и ИП он не распространяется.

Кроме того, управление указывает, что если будет введено требование обязательной предустановки российского ПО на устройства, то иностранным вендорам придется закупать права на это ПО у российских компаний. Если какие-то производители откажутся это делать, выбор смартфонов и другой техники в России станет меньше, что не будет отвечать интересам потребителей.

Правовое управление Госдумы раскритиковало законопроект об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны

Наконец, управление нашло в законопроекте следующий недостаток: там указано, что списки товаров и предустанавливаемого ПО утвердит правительство, но не прописаны критерии, по которым оно должно включать в этот список российские программы.

Нарушение международных обязательств

Кроме того, законопроект Жигарева противоречит международным обязательствам России — его требования не согласуются с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанного в Астане в мае 2014 г. Договор предусматривает создание общего рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в пределах ЕАЭС.

Частью договора является Протокол о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, в котором государствам-членам ЕАЭС запрещается требовать от компаний из стран ЕАЭС закупать или использовать товары или услуги конкретной страны. Кроме того, запрещается требовать от компаний ограничить продажу товаров или поставку услуг на территорию какой-то страны ЕАЭС, равно как и импорт или экспорт товаров в этой стране, если эти требования увязаны с использованием местных товаров или услуг. «Предлагаемое законопроектом требование может быть рассмотрено как нарушение общих принципов и правил конкуренции Евразийского экономического союза», — делает вывод правовое управление Госдумы.

История вопроса

В июне CNews писал, что Минкомсвязи подготовило законопроект, предполагающий обязательную установку российского ПО на смартфоны. Законопроект вносил необходимые поправки в закон «О связи». Согласно документу, предустановке подлежали мессенджеры, карты, поисковики и другие типы приложений. Точный список должно было составить правительство.

Законопроект Минкомсвязи во многом перекликается с концепцией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предустановке на смартфоны российских приложений, представленной в январе 2019 г. Концепция ФАС подразумевает обязательную установку отечественного ПО на ноутбуки, смартфоны и планшеты, реализуемые на территории России. Соответствующие обязательства должны быть возложены непосредственно на производителей техники, а не на импортеров. Новые правила распространяются также на настольные компьютеры массой до 10 кг.

Документ предписывает установку на устройства российских браузеров, антивирусных решений, программ для мгновенного обмена сообщениями, а также приложений геопозиционирования, в том числе навигатора и картографического сервиса. Кроме того, концепция обязывает вендоров открыть возможность полного удаления всех предустановленных зарубежных приложений.

В мае 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи предложило существенно смягчить концепцию ФАС. Министерство мотивировало это тем, что рынок мобильных приложений уже достаточно конкурентен. Принуждая производителей гаджетов и ОС предустанавливать конкретное ПО, можно в конечном счете не помочь, а даже навредить рынку. Кроме того, нужно дать возможность и потребителям выбирать, какое приложение ставить. Поэтому вместо предустановки ПО лучше предусмотреть активное окно выбора ПО при первом запуске устройства. Также министерство предлагало ограничить список приложений только браузерами и поисковиками.