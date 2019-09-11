Росгвардия получит 2,3 млрд руб. на отечественный софт

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Подарок Росгвардии от Совбеза

Межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение выделить Росгвардии из федерального бюджета 2,35 млрд руб. на закупку отечественного программного обеспечения (ПО). Это следует из материалов федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Средства будут выделять в период 2019-2021 гг. В том числе в 2019 г. должно быть выделено 700 млн руб., в 2020 г. - 940 млн руб., в 2021 г. - еще 715 млн руб. Средства должны пойти на закупку офисного ПО и ПО, работающего в сфере информационной безопасности, а также на оплату технической поддержки в рамках применения поставленных решений.

ПО будет закупаться для обеспечения структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии, территориальных органов и органов управления (объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений) войск национальной гвардии.

Директор Росгвардии Виктор Золотов

Помимо самой Росгвардии, координировать соответствующие мероприятия будет Минкомсвязи. В пресс-службе Росгвардии к моменту публикации не ответили на запрос CNews о том, какие конкретно продукты будут закупаться ведомством. Источник в одном из российских разработчиков ПО говорит, что средства, о которых говорится в решении Совбеза, пока не выделены.

Чем занимается Росгвардия

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) была создана в апреле 2016 г. Ведомство было создано на базе Внутренних войск, входивших до той поры в состав МВД. Также в состав Росгвардии были включены другие подразделения МВД: ОМОН, СОБР, Центр специального назначения оперативно реагирования и авигации, вневедомственная охраны и подразделения лицензионно-разрешительной работы.

Росгвардию возглавил Виктор Золотов. В 2000-2013 гг. Золотов возглавлял Службы безопасности президента и считался одним из наиболее приближенных лиц к Президенту России Владимиру Путину. Затем Золотов стал главой Внутренних войск.

Миллиарды на поддержку отечественных разработчиков ПО

Федеральный проект «Информационная безопасность» предполагает еще целый ряд мероприятий по поддержке создателей отечественного ПО, включая разработчиков средств защиты информации.

В числе прочего предполагается осуществлять: финансовую поддержку разработчиков для обеспечения совершенствования ПО в целях его соответствия требованиям заказчиков; финансовую поддержку механизмов стимулирования замещения используемых на критически важных объектах автоматизированных систем управления предприятиями и технологическими процессами иностранного производства на отечественные аналоги; акселерацию команд-разработчиков отечественного ПО; грантовую поддержку малых инновационных предприятий по разработке отечественного ПО.

Также в мероприятия входит реализация программы соинвестирования и инвестирования в уставной капитал разработчиков отечественного ПО. Соответствующие мероприятия обойдутся в 8,38 млрд руб. Эта сумма примерно поровну будет поделена между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками. Кроме того, еще 2,25 млрд руб из внебюджетных источников будет направлено на создание венчурных фондов для финансирования разработки ПО.

Еще один блок мероприятий состоит в осуществлении льготного кредитования разработчиков ПО, осуществлении поддержки инновационных отечественных разработок ПО, ориентированных на новые рынки, обеспечении координации и мониторинга выделения инвестиций по приоритетным направлениям разработки ПО и организации выдачи денежных премий (призов) за найденные уязвимости программ и программно-аппаратных комплексов.

На эти цели будет направлено 3,7 млрд руб. Из этой суммы большую часть - 3,2 млрд руб. - возьмут на себя внебюджетные источники, 500 млн руб. будут направлены из федерального бюджета.

Указанные мероприятия будут курироваться Минкомсвязи и Минпромторгом. Исполнителями и источники внебюджетного финансирования станут «Российская венчурная компания» (РВК), Центр компетенций по импортозамещения в ИКТ, «ВЭБ Инновации», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонд содействию малых форм предприятий в научно-технчиеской сфере, Фонд Развития промышленности, Фонд «Сколково» и АНО «Цифровая экономика».