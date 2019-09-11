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ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019

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В Москве 7 ноября 2019 г. CNews FORUM соберет ИТ-лидеров, в том числе из банковского сектора.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

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Сергей Пегасов, руководитель дирекции информационных технологий Промсвязьбанка

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

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Александр Рыбаков, вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург»

Присутствие на секции «Банки» в этом году уже подтвердили руководитель дирекции информационных технологий Промсвязьбанка Сергей Пегасов; вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор департамента развития информационных технологий, Уральский банк реконструкции и развития, Сергей Щербинин; управляющий директор блока ИТ, Альфа Банк Казахстан, Андрей Сабынин; директор по персоналу, Московский кредитный банк, Алена Ефремова; исполнительный директор центра управления развитием казначейства Газпромбанка Татьяна Гордиенко; начальник центра управления развитием казначейства Газпромбанка Павел Шингарев; начальник отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова; директор департамента информационных технологий Геобанка Александр Бычков; руководитель направления распределенных учетных систем НКО АО НРД Александр Яковлев; директор по инновациям банка «Уралсиб» Алексей Скогорев.

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Денис Сотин, член правления, директор по ИТ, Росбанк

Кроме того в CNews FORUM 2019 примут участие ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний. Свое участие подтвердили руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор управления ИТ Мечела Валерий Дьяченко; врио ИТ-директора / директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; директор департамента ИТ British American Tobacco Дарья Гришина; директор по ИТ ГК «Мелстон» Андрей Балякин; заместитель директора ИТ ТД ЦУМ Андрей Чикунов; директор по ИТ Mary Kay Илья Садовенко; управляющий директор блока ИТ Альфа Банк Казахстан Андрей Сабынин; директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова.

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Сергей Щербинин, Директор департамента развития информационных технологий Уральского банка реконструкции и развития

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

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Андрей Сабынин, Управляющий директор блока ИТ, Альфа Банк Казахстан

В 2018 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

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Алексей Скогорев, директор по инновациям, Уралсиб

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2018, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

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Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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