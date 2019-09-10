Цифровые процессы
Как подключить МФУ к облаку и что это дает
Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы

Интеграция Внедрения Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
В Москве прошел эксперимент по цифровому голосованию. Иногородние граждане с помощью терминалов производства «Концерна «Автоматика» имели возможность из столицы принять участие в своих региональных выборах.

В Москве работали цифровые избирательные участки

В столице закончились выборы в Мосгордуму. В этот раз в ходе выборов прошло два эксперимента: по цифровым избирательным участкам и по дистанционному голосованию через интернет. Для проведения обоих экспериментов были приняты специальные поправки в избирательное законодательство.

Цифровые избирательные участники были открыты в столице на 30 участковых избирательных комиссиях. Они позволили жителям других регионов, находящимся сейчас в Москве, принять участие в проходивших в их субъектах федерации губернаторских выборов и довыборах депутатов Государственной Думы.

Для участия в эксперименте гражданин должен был заранее подать соответствующее заявление через Портал госуслуг с указанием удобного для него избирательного участка. На участке ему выдавался талон со штрих-кодом.

Далее талон следовало приложить к одному из нескольких сенсорных терминалов, установленных на участке. На экране показывался список кандидатов, за одного из которых мог проголосовать избиратель.

elect6001.jpg
Штрих-код, позволяющий избирателю проголосовать на цифровом избирательном участке

Также на участках стоял тестовый терминал, на котором избиратель мог потренироваться, выбирая одного из условных кандидатов. Терминалы были соединены по локальной сети с компьютером, установленным на избирательном участке. Повторно использовать выданный штрих-код нельзя.

Результаты цифрового голосования распечатывались с компьютера, установленного на избирательном участке. Кроме того они записывались на флешку и передавались в другой расположенный на избирательном участке компьютер, откуда уже вносились в ГАС «Выборы».

Поставщиком терминалов стал «Концерн «Автоматика»

Поставщиком терминалов и разработчиком технического решения для цифрового избирательного участка выступил «Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех». Как заявил представитель «Автоматики», отработанная технология позволяет иногородним гражданам «активно использовать свое избирательное право, находясь в Москве».

elect6002.jpg
Устройство для подсчета голосов с терминалов на цифровом избирательном участке

Для голосования на цифровых избирательных участках зарегистрировалось 2,6 тыс. человек. Из них пришло проголосовать 1,57 тыс. – 60% от числа зарегистрированных.

Проблемы с дистанционным голосованием на базе блокчейна

Одновременно в ходе выборов в Мосгордуму была опробована технология дистанционного голосования через интернет. Соответствующий эксперимент проходил в трех избирательных округах

elect6003.jpg
Терминал для электронного голосования

Избиратель должен был подать соответствующее заявление через портал mos.ru. Далее проголосовать можно было через интернет. Соответствующее решение базировалось на технологии блокчейн.

Этот эксперимент прошел с проблемами. Дистанционное голосование дважды за день останавливалось, причиной чего были проблемы в аппаратном модуле шифрования «КриптоПро».

Другие материалы рубрики

Полумиллиардный тендер Минкомсвязи застопорился из-за странной заявки загадочного претендента

РЖД переведет своих сотрудников на смартфоны и планшеты с российской мобильной ОС «Аврора»

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: По итогам цифровизации мы сэкономим 5 млрд рублей

Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск

России нужно 54 миллиарда на торжество виртуальной реальности

Техника

Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения

Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

7 лучших умных часов: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: хиты продаж
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Технология месяца

Что нужно знать о развитии СУБД: от «Спутника» до наших дней

Какие задачи решают системы управления базами данных сейчас и какие готовы решать в будущем?

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии