Правительство создает комиссию по искусственному интеллекту

В составе правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности появится подкомиссия по развитию искусственного интеллекта. Это соответствует Национальной стратегии развития ИИ, которая сейчас создается в России.



Новая подкомиссия

В России появится подкомиссия по развитию искусственного интеллекта — в составе правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минэкономразвития, можно найти на портале regulation.gov.ru. Документ находится на стадии общественного обсуждения, которое завершится 18 сентября 2019 г.

С юридической точки зрения документ вносит изменения в пункт 4 положения о правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Положение было утверждено постановлением правительства от 7 сентября 2018 г. №1065.

Пункт 4 положения определяет состав рабочих органов комиссии. Он гласит, что в нее входят президиум и подкомиссия по цифровой экономике. Теперь к ним будет добавлена подкомиссия по искусственному интеллекту. В этом пункте изначально было оговорено, что в рамках комиссии и президиума могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.

Зачем это нужно

В пояснительной записке авторы документа пишут, что он подготовлен в целях реализации указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г. Саму стратегию в настоящий момент разрабатывают уполномоченные госорганы.

Правительство создаст подкомиссию по развитию искусственного интеллекта

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта будет способствовать его ускоренному развитию в России, отмечают авторы проекта. Она призвана активизировать исследования и улучшить подготовку кадров в этой области, а также повысить доступность информации и вычислительных ресурсов для пользователей.

Правкомиссия по цифровому развитию

Напомним, в сентябре 2018 г. правительственная комиссия по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, существовавшая с 2010 г., была преобразована в правительственную комиссию по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Одновременно прекратила свое существование правительственная комиссия по связи.

В задачи новой комиссии входит подготовка предложений президенту по развитию цифровой экономики, определение приоритетных направлений, форм и методов госрегулирования в этой сфере, повышение конкурентоспособности российской экономики за счет внедрения ИТ, расширение использования ИТ в сфере госуслуг, формирование госполитики в области развития связи и координирование ее реализации и прочее.

Председателем комиссии стал премьер-министр Дмитрий Медведев, заместителем председателя — один из замов премьера Максим Акимов. Ответственным секретарем комиссии был назначен директор Департамента информационных технологий и связи правительства Владислав Федулов.

Из чиновников, имеющих непосредственное отношение к технологиям, в комиссию вошли глава Минкомсвязи Константин Носков, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель Научно-технической службы ФСБ Александр Фетисов, руководитель Службы специальной связи и информации ФСО Владимир Белановский и председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Леонид Левин.