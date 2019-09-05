Российский «государственный блокчейн» готовит «революцию» в мировой логистике

Блокчейн для грузоперевозок

Российская компания Vostok, создатель одноименной закрытой блокчейн-платформы, приступила к разработке собственной международной логистической платформы Vostok Trade, сообщил CNews представитель компании. Одна из целей проекта – снижение зависимости российского рынка логистики от иностранных решений. Участники платформы смогут обмениваться цифровыми данными и объединиться в специально созданный для этого транспортно-логистический консорциум.

В основу Vostok Trade ляжет специальная система распределенного реестра, над созданием которой работают специалисты Vostok. Она призвана повысить эффективность транспортировки грузов не только в пределах России, но и во всем мире за счет, в том числе, автоматизации документооборота. Использование блокчейн-технологии сможет обеспечить невозможность внесения изменений в данные и позволит повысить достоверность информации об условиях поставки.

Разработчики назвали ряд преимуществ платформы Vostok Trade, в число которых в первую очередь вошла возможность интеграции с существующими логистическими платформами, применяемыми по всему миру. Также, по словам авторов проекта, Vostok Trade будет наделена полностью прозрачной моделью управления и схемой распределения интеллектуальных прав между участниками. Конечным потребителям разработчики Vostok Trade предоставят понятную и доступную ценовую политику использования системы.

Почему именно грузоперевозки

Интерес, проявленный Vostok к сфере грузоперевозок, связан с тем, что транспортно-логистическая отрасль является одной из ключевых для внедрения и использования технологий распределенного реестра. Об этом говорится дорожной карте «Технологии распределенного реестра» национальной программы «Цифровая экономика»: по подсчетам экспертов, эффект от их интеграции достигнет 135 млрд. руб. к 2024 г. В глобальном плане внедрение системы распределенного реестра позволит логистической отрасли сэкономить $38 млрд, тогда как доходы от ее внедрения в систему могут достичь $500 млрд.

Блокчейн-платформа сделает международную логистику более прозрачной и надежной

Согласно подсчетам авторов дорожной карты «Технологии распределенного реестра», инвестиции в создание и интеграцию единой отраслевой платформы к 2024 г. могут составить 120 млн руб. бюджетных средств. Размер привлеченных средств из внебюджетных источников может достичь 1,4 млрд руб. за тот же период времени.

По словам руководителя R&D-лаборатории Vostok Оксаны Клименко, в компании видят создание единой платформы на базе распределенного реестра как перспективное направление для развития транспортно-логистической отрасли. Оно способно привести к улучшению позиции России в мировом рейтинге эффективности логистической инфраструктуры. «Мы ожидаем, что в рамках создаваемого консорциума к экосистеме платформы Vostok Trade присоединятся порты и операторы терминалов, грузоотправители, морские, наземные и воздушные перевозчики, транспортные экспедиторы, финансовые и страховые организации, таможенные органы, таможенные брокеры и конечные потребители», – отметила Оксана Клименко.

Что такое Vostok

Проект Vostok был запущен в апреле 2018 г., а основал его российский предприниматель и выпускник МГУ и аспирантуры Лейпцигского университета Александр Иванов. В рамках проекта ведется разработка закрытой блокчейн-платформы, ориентированной на компании крупного бизнеса и госсектора.

В своей работе блокчейн-платформа Vostok задействует протокол PoS (proof of stake – «доказательство владения») и алгоритм консенсуса Waves-NG, за счет которого достигается наращивание пропускной способности сети, ее стабильности и скорости обработки информации. Платформа предоставляет возможность формирования электронной системы сертифицирования, регистрации и отслеживания данных.

Технология блокчейн – лишь часть платформы Vostok. В ней также используются технологии промышленного интернета, искусственного интеллекта и анализа больших данных

История Vostok

За полтора года своего существования компания Vostok заключила соглашения о сотрудничестве с рядом крупных российских и зарубежных предприятий. В их число вошли Ростех, Сбербанк, «Вэб.рф», «Трансмашхолдинг» и казахстанская телекоммуникационная компания «Транстелеком». Помимо этого, Vostok создал для Нижегородской области систему гражданского голосования, которая позволит населению управлять распределением собранных с него налогов.

В феврале 2019 г. Vostok и Национальный центр информатизации (НЦИ) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого НЦИ планирует внедрять разработанные в Vostok сервисы в работающие информационные системы корпоративных, государственных и муниципальных заказчиков Vostok в России. Vostok, в свою очередь, будет разрабатывать решения на базе распределенных систем для совместных инфраструктурных проектов. По ожиданиям сторон общий объем проектов превысит 1 млрд руб.

В мае 2019 г. в число инвесторов Vostok вошла инвестиционная компания GEM Capital вошла. Она участвовала в первом раунде инвестиций, в рамках которого было привлечено $120 млн при оценке всего проекта в $600 млн. По мнению управляющего директора GEM Capital Александра Быховского, сейчас Vostok является одним из наиболее перспективных блокчейн-проектов.

В июле 2019 г. Vostok сменил владельца – им стала Финансовая группа GHP Group Марка Гарбера. Она выкупила блокчейн-платформу Vostok, приобретя у основателя проекта Александра Иванова всю его долю. Как сообщил CNews представитель Vostok, GHP Group стала единственным владельцем проекта.