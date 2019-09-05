«Почта России» решила в 10 раз увеличить онлайн-экспорт с помощью электронных меток

До конца 2019 г. «Почта России» планирует запустить основанную на применении цифровых меток технологию автоматического возврата НДС при трансграничной интрнет-торговле розничными российскими товарами. Это должно раскрыть 10-кратный потенциал данного сектора экономики.

Цифровые метки для возврата НДС

Использование электронных меток для отправляемых за рубеж розничных товаров в рамках интернет-торговли снимет для продавцов проблему возврата налога на добавленную стоимость (НДС). Это в свою очередь позволит онлайн-экспорту раскрыть и использовать свой десятикратный потенциал роста. Об этом на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме заявил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, выступивший на секции «Цифровая трансформация международной торговли».

Затронув тематику существующих в интернет-торговле барьеров, он отметил, что действующая технология возврата НДС при отправке неоптовых товаров за рубеж на сегодня является слишком сложной. (Онлайн-экспорт, в отличие от внутренних продаж НДС не облагается.)

«Здесь основной путь, по которому мы идем, — это как можно более качественная и плотная ИТ-интеграция между Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой, — отметил Подгузов. — Вот такой формат ИТ-интеграции мы совместно с РЭЦ (Российский экспортный центр; — прим. CNews) по поручению Правительства разработали. И после внесения соответствующих изменений в 165 статью налогового кодекса (Порядок подтверждения права на применение налоговой ставки 0%; — прим. CNews), которые позволят учитывать электронные метки при прохождении товара как свидетельства его перемещения, можно будет в автоматическом режиме осуществлять возврат НДС. Мы планируем, что до конца года мы эту технологию запустим, соответственно “расшив” очень важные ограничения на развитие экспорта по онлайн-каналам».

«Почта России» внедрит цифровые метки в интернет-торговлю

При этом Подгузов заверяет, что даже с существующими пока ограничениями рассматриваемая категория несырьевого экспорта прирастает на 30% в год. «Сейчас этот объем — примерно $750 млн, — заверяет он. — Мы видим, что потенциал этого рынка как минимум в 10 раз существует, и, “расшив” данные конкретные ограничения, я думаю, мы сумеем серьезно повысить темпы экспорта в нашей стране».

Суть проблемы

Как объяснял в ноябре 2018 г. изданию «Коммерсант» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, сейчас получение налогового возврата компаниями-экспортерами упирается в необходимость собрать огромный пакет документов для каждого отправления.

«Процедура там настолько сложная, что по каждой посылке нужно идти в таможню, писать заявление, к заявлению прикладывать кипу бумаг, описывать полностью товар и всю информацию о нем»,— говорил он. Это приводит к тому, что компании не обращаются за вычетом, с их счетов списывается налог. В результате продавцы не могут снижать цену, и в итоге падает конкурентоспособность их товаров, рассуждал Соколов.