Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга

Новый и.о. гендиректора РСВО

Как выяснил CNews, в государственном предприятии «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), операторе проводного радиовещания, сменилось руководство.

Как следует из информации на сайте предприятия, и.о. гендиректора предприятия с 29 августа 2019 г. является Андрей Федулов. Большую часть жизни Федулов служил в Вооруженных силах, в конце 2018 г. возглавил другое госпредприятие «Мир ИТ», которое было присоединено к РСВО и преобразовано в его филиал.

В 2015-2017 гг. РСВО возглавлял Игорь Зорин. Летом 2017 г. ему пришлось уйти в отставку. Организация Transparency International выяснила, что Зорин тайно владеет недвижимостью в Майами (США) на сумму $9 млн, после чего Генпрокуратура потребовала увольнения гендиректора РСВО.

После этого и.о. гендиректора РСВО стал заместитель Зорина Андрей Бесчастнов, которого и сменил Федулов. По словам источника CNews, близкого к предприятию, произошедшие перестановки означают окончательное выдавливание из РСВО людей из команды Зорина – Бесчастного.

Чем занимается РСВО

РСВО владеет сетями проводного радиовещания в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Предприятие находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь). Пресс-служба Россвязи к моменту публикации этого материала не смогла ответить на запрос CNews относительно причин смены руководства РСВО.

После битвы за частоты с компанией Ротенберга, глава госоператора РСВО ушел в отставку

Технология проводного радиовещания была разработана в СССР в 1930-е годы XX века. Она обеспечивает трансляцию трех радиопрограмм на приемники, которые в народе прозвали «кухонными». С 1990-х годов в связи с развитием FM-вещания, спрос на проводное радиовещания резко упал.

Однако считается, что сети проводного радиовещания необходимы для оповещения о чрезвычайных ситуациях. В связи с этим в Москве и Санкт-Петербурге все новые дома по-прежнему должны подключаться к сетям проводного радио.

Битва с «Ростехом» и детищем Ротенбергов

РСВО уже давно ищет пути диверсификации. Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила предприятию частоты в диапазоне 360-380 МГц для тестирования сетей интернета вещей на территориях метрополитенов Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Затем РСВО подали заявку в ГКРЧ на выделение указанных частот на территории нескольких регионов: Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также Республики Крым и города Севастополь.

Предприятие уже не хочет ограничиваться зоной метрополитенов. РСВО нужны эти частоты для нескольких целей, в том числе для строительства сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Такая сеть могла бы помочь LTE-сети в другом диапазоне – 450 МГц. Эту сеть, в свою очередь, собираются строить «Ростелеком», Tele2 и госоператор РТРС для оказания услуг социально-значимым объектам.

Но на эти частоты есть и другой претендент – компания «Глонасс-ТМ», созданная государственным АО «ГЛОНАСС» (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и «РТ-Инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»).

Совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг, сын известного предпринимателя Аркадия Ротенберга, и госкорпорация «Ростех». В 2018 г. Правительство поручило выделить «ГЛОНАСС-ТМ» частоты для создания федеральной сети транспортной телематики. После этого ГКРЧ без конкурса выделила «ГЛОНАСС-ТМ» частоты в диапазоне 863-865 МГц и 874-876 МГц.

Но «ГЛОНАСС-ТМ» претендует еще и на диапазон 350-370 МГц, то есть на диапазон, часть которого пытаются получить РСВО. В связи с наличием двух пересекающихся заявок председатель ГКРЧ, министр связи Константин Носков хотел предложить выступить на заседании комиссии обоим заинтересованным сторонам.

Но Минтранс возражает: заявка «ГЛОНАСС-ТМ» была подана раньше заявки РСВО и должна быть удовлетворена, тем более что выделить частоты компании поручило Правительство. В результате ГКРЧ уже два раза не смогла решить судьбу данного диапазона.

Счетная палата выявила нарушения в работе РСВО

Кроме того, недавно Счетная палата сообщила об итогах проверки РСВО. Аудиторы обвинили предприятие в незаконном взимании платы с населения. РСВО транслирует сигнал трех радиостанций: «Радио России», «Маяк» и «Юность». Но эти радиостанции, согласно указу Президента России, входят в состав пакета обязательных общедоступных телерадиоканалов, которые должны транслироваться бесплатно как для абонентов, так и для самих вещателей.

Кроме того, аудиторы обратили внимание, что РСВО еще и произвольно устанавливает тарифы на услуги проводного радиовещания. За последние шесть лет они повысились в девять раз, в результате чего стоимость обслуживания радиоточки в совокупности увеличилась в два раза – с 56 руб. в месяц до 112 руб, в месяц.