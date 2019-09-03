Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020

Правительство выделило из своего резервного фонда более 132 млн руб. на создание системы идентификации футбольных болельщиков для UEFA Euro 2020. Система хорошо себя показала на Чемпионате мира по футболу 2018, поэтому ее решено было использовать снова.



Постановление правительства

Правительство профинансирует создание системы идентификации болельщиков, которые приедут в Россию на матчи Чемпионата Европы по футболу 2020 (UEFA Euro 2020). Сумма финансирования составит 132,7 млн руб. Средства будут направлены в Минкомсвязи из резервного фонда Правительства. Соответствующее распоряжение можно найти на портале официального опубликования правовых актов.

Напомним, три матча группового этапа и четвертьфинал UEFA Euro 2020 пройдут в Санкт-Петербурге. Чемпионат продлится с 12 июня по 12 июля 2019 г., принимать его будут 12 городов, включая Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Средства будут потрачены на обеспечение работы инфраструктуры системы идентификации футбольных болельщиков. На них будут закуплены товары и услуги, необходимые для изготовления и поддержки персонифицированных карт посетителей матчей чемпионата (Fan ID).

Также на эти деньги будут профинансированы эксплуатация и развитие информационной системы идентификации футбольных болельщиков. Эта статья расходов включает в себя запуск ЦОДа и веб-интерфейса системы. Кроме того, в Санкт-Петербурге будет открыт центр выдачи персонифицированных карт зрителей матчей. Отчет о том, как именно были израсходованы средства, Минкомсвязи должно предоставить до 1 февраля 2020 г.

Что такое Fan ID

Fan ID, известная как персонифицированная карта зрителя или паспорт болельщика, была разработана к Чемпионату мира по футболу 2018, матчи которого проходили в России. Карта облегчала иностранным болельщикам въезд в страну и позволяла быстро пройти на стадион при наличии билета.

Также с Fan ID можно было бесплатно доехать до городов, где проводились матчи, в специально запущенных дополнительных поездах. Кроме того, она позволяла бесплатно пользоваться городским транспортом в этих городах в дни проведения матчей.

Власти намерены использовать систему Fan ID на Чемпионате Европы по футболу 2020

Fan ID использовали в общей сложности 987 тыс. болельщиков из России, а также 68 тыс. фанатов из Китая и 52 тыс. — из США. Также она была популярна среди приезжих зрителей из Мексики, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Колумбии, Германии и Перу. Наиболее востребована новинка была среди болельщиков в возрасте от 25 до 34 лет.

В итоге власти решили, что Fan ID можно применять и на других культурно-массовых мероприятиях. В начале мая 2019 г. был принят закон, согласно которому эта система будет использоваться на матчах UEFA Euro 2020 в Санкт-Петербурге.

Другие системы для футбольных чемпионатов

Fan ID — не единственная система, внедренная в России для проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Для обеспечения безопасности путем распознавания лиц болельщиков в ряде городов было использовано решение FindFace Security российского разработчика NtechLab.

В общей сложности к FindFace Security было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена, стадионов, фанзон, а также передвижных биометрических комплексов, обслуживающих массовые мероприятия. В итоге решение способствовало задержанию более 180 человек, включенных в базы правонарушителей, часть из них находилась в федеральном розыске.

Кроме того, система по распознаванию лиц позволила в течение суток вернуть украденный спонсорский кубок, который присуждается лучшему игроку каждого матча. Другой пример: один из фанатов, которому по решению суда запрещено посещение спортивных мероприятий, пять раз пытался проникнуть в фанзону, маскируясь с помощью очков, капюшона и кепки, но система каждый раз распознавала его лицо.