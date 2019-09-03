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Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

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19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

Основные темы мероприятия

«Цифровая экономика»:

  • Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?
  • Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?
  • Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?
  • Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?

Цифровизация госсектора:

  • Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?
  • Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?
  • Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?
  • Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?
  • Актуальные направления цифровизации госсектора.

Государство как сервис:

  • Как идет цифровизация госуслуг в регионах?
  • Умная энергетика на базе блокчейна.
  • Станут ли государственные организации полностью цифровыми?

Законодательные инициативы:

  • Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?
  • Суверенный интернет: инструменты и технологии.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».

Среди докладчиков и участников:
Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС России;
Алексей Исаев, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»;
Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан;
Александр Краснов, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;
Сергей Горбунов, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;
Михаил Анисимов, генеральный директор, МФЦ Московской области;
Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры России;
Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР;
Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли;
Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст России;
Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза России;
Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство;
Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»;
Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата России;
Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»;
Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»;
Алексей Касаткин, коммерческий директор «Центр 2М».

Приглашены для выступления:
Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России;
Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;
Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России;
Алексей Семенов, заместитель министра транспорта Российской Федерации;
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;
Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Михаил Попов, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России;
Алексей Скляр, заместитель министра труда и социальной защиты России;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР;
Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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