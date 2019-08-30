МВД не позволили потратить миллиард на 30 тыс. российских ПК с отечественной ОС

Перезапуск миллиардной закупки МВД

Как выяснил CNews, МВД не удалось заключить контракт с победителем тендера министерства на поставку ему без малого 30 тыс. настольных компьютеров. По итогам рассмотрения жалобы в ФАС со стороны компании «Тегрус» госзаказчик получил предписание аннулировать определение поставщика. В итоге 29 августа МВД пришлось перезапустить тендер. Начальная цена контракта осталась прежней — 1,04 млрд руб.

Изначально рассматриваемая закупка в формате электронного аукциона стартовала 12 июля 2019 г. и завершилась 8 августа победой отечественного разработчика ПК — компании «Аквариус», конкуренцию которой на торгах никто не составил. Проект контракта с ней, подразумевающий поставку 29 649 компьютеров Aquarius Pro P30 K40 по начальной цене лота (то есть со средней ценой в 35,2 тыс. руб.), был опубликован на сайте госзакупок 22 августа. Но уже на следующий день по соседству МВД разместило запретительный документ из ФАС.

Карточку жалобы «Тегруса» в антимонопольный орган также можно обнаружить на сайте госзакупок, однако суть претензий в ней не представлена.

На момент выхода материала в «Аквариусе» прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Станет ли компания оспаривать отмену заключения с ней контракта, а также намерена ли она принять участие в перезапущенном тендере, не известно.

МВД не разрешили подписать миллиардный контракт с «Аквариусом»

Заявки на участие в заново объявленном аукционе будут приниматься до 16 сентября 2019 г. Торги намечены на 20 сентября. Срок исполнения будущего контракта ограничен 10 декабря 2019 г.

Что хочет закупить МВД

Как следует из тендерных документов, техника МВД требуется для его подразделений по всей России, за исключением Крыма и Севастополя.

Примечательно, что в техзадании в отношении предустановленной на ПК операционной системы не только говорится, что она должна быть из реестра отечественного ПО при Минкомсвязи, но также иметь версии, обеспечивающие ее функционирование на процессорных архитектурах х86-64 и «Эльбрус».

Воспринимать последнюю ремарку как прямое указание на то, что МВД не против обзавестись техникой на «Эльбрусах» не стоит. При определении начальной максимальной цены контракта, министерство исходило из использования в ПК процессоров Intel Core i3-8100 BOX с кулером.

При этом непосредственно в ТЗ ведомство не стало прописывать не только марку процессора, но и его ключевые характеристики, ограничившись пометкой, что требующиеся чипы должны продемонстрировать производительность на тесте по некой метрике Rating MIPS «строка “Tot:”» не менее 8 тыс. баллов. По данным CNews, ни один из существующих «Эльбрусов» до такого показателя дотянуть не сможет.

Относительно ОС стоит добавить, что она должна соответствовать ряду требований безопасности ФСТЭК от 2016 г., быть совместимой с антивирусом Kaspersky Endpoint Security), средствами создания и проверки электронной подписи «Криптопро CSP», ruToken и eToken, а также быть совместимой со средствами криптографической защиты, предназначенными для сквозного шифрования сетевых соединений и каналов связи, ViPNet Client.

Что касается «железа», то можно отметить, что заказчик выставил требования в отношении оперативной памяти на уровне не менее 4 ГБ, объема накопителя — не менее 0,32 ТБ. Прилагающийся к ПК монитор должен иметь диагональ не меньше 23 дюймов и разрешение не менее 1920 x 1080 пикселей.