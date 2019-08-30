ГЛОНАСС лишился трех спутников за месяц. Полное покрытие планеты невозможно

ГЛОНАСС без спутников

Российская навигационная система ГЛОНАСС лишилась третьего спутника в течение августа 2019 г. Из эксплуатации был выведен космический аппарат (КА) 745 (7-я рабочая точка), запущенный на орбиту восемь лет назад, в 2011 г.

По данным информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ГЛОНАСС, спутник был выведен из системы временно – ему необходимо провести техобслуживание. В итоге по состоянию на 30 августа 2019 г. из находящихся на орбите 27 КА ГЛОНАСС-М лишь 21 используется по прямому назначению.

Три спутника находятся на техобслуживании, один проходит летные испытания, а два оставшихся – резервные. По информации РИА «Новости», такого количества недостаточно для 100-процентного покрытия поверхности планеты – для этого в строю должно быть не меньше 24 космических аппаратов.

Негарантийные спутники

В настоящее время действующая система ГЛОНАСС наполовину состоит из спутников второго поколения ГЛОНАСС-М, которые пришли на смену первому поколению (запуски производись в период с 1982 по 2003 гг. включительно). Сроки техобслуживания спутника за номером 745 на момент публикации материала были неизвестны. Точные даты возвращения спутника 742, выведенного из системы несколькими днями раньше, тоже не называются. Космический аппарат 717 по плану должен вернуться в строй 1 сентября 2019 г., он находится на обслуживании с 1 августа 2019 г. а запуск его на орбиту Земли состоялся в 2006 г.

Спутник ГЛОНАСС-М, основа системы ГЛОНАСС

Второе поколение космических аппаратов ГЛОНАСС имеет определенные гарантийные сроки эксплуатации, установленные дочерним предприятием «Роскосмоса», «Информационными спутниковыми системами» им. М. Ф. Решетнева, и равные семи годам. Иными словами, половина из 27 спутников работают за пределами своего гарантийного срока. К тому же, новые ГЛОНАСС-М не производятся – их выпуск был прекращен в 2015 г.

Неполное покрытие и будущее ГЛОНАСС

Для российского аналога американской GPS неполноценное покрытие Земли в последние несколько лет стало регулярным явлением. Так, в апреле 2018 г. непродолжительное время отсутствовал сигнал от аппарата № 723, немного позже к нему присоединился и спутник 734, который был реанимирован лишь спустя месяц после выхода из строя, в мае 2018 г.

В сентябре 2018 г. в связи с проведением регламентных работ не работали аппараты ГЛОНАСС-М 730, 743 и 745. Однако на тот момент сроки выполнения работ составили ровно два дня – 9 и 10 сентября 2018 г., в отличие от ситуации с № 717, обслуживание которого затянулось на месяц.

Обновление находящихся на орбите спутников ГЛОНАСС, по данным РБК, выполняется исключительно по необходимости – в подобных ситуациях старый аппарат просто заменяют на новый. На смену всем спутникам ГЛОНАСС-М постепенно придет третье поколение космических аппаратов, получившее название ГЛОНАСС-К и 10-летний срок эксплуатации. Это на три года больше в сравнении с ГЛОНАСС-М и на семь лет больше, чем у первого поколения спутников. Первый ГЛОНАСС-К был запущен на орбиту 26 февраля 2011 г.

ГЛОНАСС-К могут использоваться 10 лет, вместо 7 у ГЛОНАСС-М

В июне 2019 г. российские власти констатировали факт невозможности серийного выпуска аппаратов ГЛОНАСС-К в рамках бюджета на 2019 г. Причиной стала нехватка импортных комплектующих, связанная введенными Западом санкциями против России в отношении электроники военного и двойного назначений.

История ГЛОНАСС

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) – изначально советская система навигации двойного назначения, гражданского и военного. Старт разработке был дан в 1963 г.

Система разрабатывалась в качестве отечественной альтернативы американской GPS, первый спутник был выведен на орбиту в 1982 г. (запуск первого космического аппарата GPS состоялся в 1978 г.). Изначально она имела исключительно военное назначение. Группировка спутников ГЛОНАСС движется в трех орбитальных плоскостях с высотой орбит 19,1 тыс. км. В отличие от GPS, у спутников ГЛОНАСС нет синхронности с вращением планеты, за счет чего достигается более высокая стабильность работы всей системы в целом. Это также упрощает обслуживание системы ввиду отсутствия необходимости проведения дополнительных корректировок спутников.