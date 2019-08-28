«Ростех» уместил в одном ПК процессоры «Эльбрус» и Intel, установив российскую ОС параллельно с Windows

Два ПК в одном моноблоке

Концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») выпустил прототип нового персонального компьютера в моноблочном форм-факторе с аппаратной защитой от кибератак. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Главной особенностью устройства, получившего название «Бином-КА», стало использование двух независимых компьютеров в едином корпусе. В такой схеме одна из систем является «открытой», то есть она имеет доступ в интернет, а другая – «закрытой» или ограниченной доступом в защищенную локальную сеть организации.

Перенос информации из «открытой» системы в «закрытую», как пояснили CNews в «Ростехе», осуществляется через особый аппаратный модуль, разработанный «Автоматикой», а копирование данных из «закрытой» системы невозможно. Такие ограничения, по словам представителей госкорпорации, обеспечивают защиту от утечек информации, хакерских атак и проникновения компьютерных вирусов в корпоративную сеть.

Прототип нового моноблока концерна «Автоматика» – «Бином-КА»

Как рассказали CNews в «Ростехе», для каждой из систем можно подобрать индивидуальную конфигурацию аппаратных и программных средств, перераспределяя между ними вычислительные ресурсы и функциональность. В качестве операционной системы могут использовать как зарубежные решения, например Microsoft Windows, так и отечественные – «Эльбрус», «Альт», Astra Linux. Кроме того, пользователям ПК можно присваивать различные уровни доступа к информации: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный.

Моноблок «Бином-КА» ориентирован на использование в госструктурах, на стратегически важных предприятиях и в кредитно-финансовых учреждениях, то есть в организациях с повышенными требованиями к защищенности применяемых аппаратных и программных средств.

Стоимость устройства будет зависеть от аппаратно-программной конфигурации, но, как объяснили CNews в «Ростехе», в общем случае устройство обойдется потребителю примерно на четверть дешевле, чем два компьютера с аналогичной начинкой.



В настоящее время «Бином-КА» проходит сертификацию на соответствие требованиям по защите информации.



Несколько слов о прототипе

Представленный «Автоматикой» прототип ПК включает два вычислительных контура. Первый – «закрытый» – выполнен на базе модуля процессора МП16.2, разработанного МЦСТ, который оснащен одноядерным центральным проссором «Эльбрус-1С+» с тактовой частотой 1 ГГц. Второй – «открытый» – представляет собой материнскую плату Gigabyte GA-B85TN с микропроцессором Intel (в компании утверждают, что это Intel Core четвертого поколения).

Контур «Эльбруса» может похвастаться наличием 8 ГБ встроенной оперативной памяти DDR3 с ECC, поддержкой интерфейса SATA III, шестью портами USB 2.0, четырьмя USB 3.0, тремя портами гигабитного LAN, двумя видеовыходами HDMI (разрешение до 1920x1440). Используемая операционная система – «Эльбрус» (на базе Linux).

Внутреннее устройство прототипа

Контур Intel поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти DDR3, накопители с интерфейсом SATA III; оснащен гигабитным LAN и звуковым чипом ALC887 фирмы Realtek, а также выходом HDMI. Работает вторая подсистема под управлением Microsoft Windows.

24-дюймовый экран с разрешением Full HD и перечисленные выше аппаратные компоненты размещены в едином корпусе. Блок питания вынесен за его пределы. Общая масса устройства составляет 9 кг.

Другие разработки «Автоматики»

«Бином-КА» – это уже второй персональный компьютер, представленный «Автоматикой» в течение августа 2019 г.

27 августа «дочка» «Ростеха» анонсировала начало серийного производства полностью отечественного моноблока «Эльбрус 801М», разработанного Институтом электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И. С. Брука.

«Сердцем» разработки ИНЭУМ является российский восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С», который оснащен системой динамической двоичной трансляции бинарного кода x86/х86-64, позволяющей запускать программы, предназначенные для этой архитектуры.

Как и «Бином-КА», «Эльбрус 801М» позиционируется в качестве высокозащищенного решения для применения в государственных структурах и на предприятиях стратегически важных отраслей российской экономики.

Помимо защищенных рабочих станций, «Ростех» и концерн «Автоматика» также занимаются разработкой серверного оборудования. Так, в октябре 2018 г. свет увидел самый высокопроизводительный на тот момент отечественный сервер «Эльбрус-804» на все тех же восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С».

Предельная вычислительная мощность сервера составила 460 гигафлопс двойной точности и 920 гигафлопс одинарной точности. Устройство поддерживало установку до 256 ГБ оперативной памяти, весь объем которой доступен каждому из 32 вычислительных ядер. В сервер встроены отечественные контроллеры дисков SATA 3.0 и Gigabit Ethernet.