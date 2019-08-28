Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии»
19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».
CNews проведет в Москве 19 сентября 2019 г. конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».
Основные темы мероприятия
«Цифровая экономика»:
- Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?
- Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?
- Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?
- Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?
Цифровизация госсектора:
- Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?
- Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?
- Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?
- Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?
- Актуальные направления цифровизации госсектора.
Государство как сервис:
- Как идет цифровизация госуслуг в регионах?
- Умная энергетика на базе блокчейна.
- Станут ли государственные организации полностью цифровыми?
Законодательные инициативы:
- Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?
- Суверенный интернет: инструменты и технологии.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».
Среди докладчиков и участников:
- Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального Казначейства
- Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС
- Алексей Исаев, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»
- Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан
- Александр Краснов, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье
- Сергей Горбунов, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье
- Михаил Анисимов, генеральный директор, МФЦ Московской области
- Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры
- Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР
- Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
- Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли
- Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст
- Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза
- Наумов, статс-секретарь — заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство
- Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»
- Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата
- Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»
- Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»
Алексей Касаткин, коммерческий директор, «Центр 2М»
Приглашены для выступления:
- Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России
- Алексей Кудрин, председатель Счетной Палаты
- Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций
- Савва Шипов, заместитель министра экономического развития
- Алексей Семенов, заместитель министра транспорта
- Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики
- Максим Рымар, министр государственного управления, ИТ и связи Московской области
- Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
- Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО – Югры
- Михаил Попов, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК
- Алексей Скляр, заместитель министра труда и социальной защиты
- Эдуард Лысенко, руководитель ДИТ Москвы
- Евгений Турчак, начальник департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР
- Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех госструктур участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин