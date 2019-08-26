Загнанный в угол «Техносерв» обязали расстаться с 800 миллионами

К многочисленным финансовым проблемам «Техносерва», включая стартовавшее недавно банкротство одного из главных его юрлиц, добавилась еще одна. Компания проиграла в суде дело по иску на 800 миллионов. Прекращать деятельность, впрочем, интегратор не собирается.

Удар по «Техносерву» на 800 миллионов

Как выяснил CNews, некогда ключевое юрлицо «Техносерва», в отношении которого недавно была запущена процедура банкротства — ООО «Техносерв АС» — проиграло в суде компании «МСП факторинг» и вынуждено будет выплатить ей порядка 796,6 млн руб.

«Взыскать с ООО «Техносерв АС» в пользу ООО «МСП факторинг» задолженность в размере 487 млн руб., комиссию за период с апреля 2018 г. по июнь 2019 г. в размере 116,7 млн руб., пени на основной долг за период с 27 июня 2018 г. по 11 июля 2019 г. в размере 164,8 млн руб., пени на комиссию за период с 6 апреля 2018 г. по 11 июля 2019 г. в размере 28,1 млн руб., а также расходы по государственной пошлине в размере 200 тыс. руб., гласит вердикт суда.

Из материалов дела следует, что 28 сентября 2016 г. между «МСП факторинг» (на тот момент именовавшемся «Промсвязьфакторинг»), выступившим так называемым финансовым агентом, и «Техносервом» был заключен некий договор об общих условиях финансирования «под уступку денежного требования (факторинга) внутри России».

Под факторингом в общем случае подразумевается именно финансовая услуга, оказываемая за вознаграждение поставщику, которая заключается в выплате финансирования компании под уступку его прав денежных требований, возникших по поставкам с отсроченным платежом.

«Техносерв» засудили на 800 миллионов

Третьим лицом в рамках рассматриваемого разбирательства был заявлен оператор МТС. «В рамках договора факторинга клиент уступил финансовому агенту будущие денежные требования к МТС, вытекающие из договора от 3 марта 2016 г. на общую сумму 982,5 млн руб., — отмечают судьи. — О состоявшейся уступке денежных требований МТС было уведомлено. В счет указанных требований финансовый агент выплатил клиенту сумму досрочного платежа в размере 982,5 млн руб. МТС заплатили финансовому агенту 493,5 млн руб.» В результате этого и других, более мелких платежей основная задолженность «Техносерва как раз и составила 487 млн руб.

«Задолженность образовалась из контракта с МТС, — подтвердила CNews пресс-служба интегратора. — Обязательства по нему “Техносерв АС” под руководством предшествующего менеджмента не смог надлежащим образом исполнить. Мы планируем обжаловать судебное решение в апелляционной инстанции, однако также не исключаем возможность мирного урегулирования спора в той степени, в которой это допускает действующее законодательство в сложившейся ситуации».

«Техносерв» намерен выстоять

Напомним, в середине августа 2019 г. стало известно о том, что «Техносерв АС» проиграл в суде по иску о банкротстве со стороны «Сибэнергомаша» с суммой исковых требований в 1,98 млрд руб.

Что же касается «МСП факторинг», то эта организация подала вышеупомянутый иск 15 января 2019 г. В тот же день она обратилась в суд с еще одним финансовым требованием к юрлицу интегратора, а также его бывшему юрлицу (не вошедшему в контур сделки с ВТБ) ООО «Техносерв консалтинг» — на 302,1 млн руб. Ближайшее заседание суда по этому иску состоится 15 октября 2019 г.

Кроме того, с 21 февраля 2019 г. «МСП факторинг» ведет судебную тяжбу с еще одним юрлицом интегратора — АО «Техносервъ А/С». Служители закона первой инстанции в середине июля постановили взыскать с ответчика 77,1 млн задолженности и 16,2 млн руб. неустойки. С 19 августа интегратор пытается оспорить это решение в апелляционном суде. Ближайшее рассмотрение дела намечено на 26 сентября 2019 г.

В отношении ООО «МСП факторинга» стоит отметить, что, по данным ЕГРЮЛ, оно было зарегистрировано 19 февраля 2008 г. в Москве. Его стопроцентным учредителем выступает Александр Карелин (не путать с известным борцом), однако принадлежащие ему доли находятся в залоге у Промсвязьбанка.

Комментируя общее положение дел в компании, ее представители в разговоре с CNewsотметили, что ООО «Техносерв АС» является только одним из юридических лиц, входящих в группу «Техносерв». «Сложившаяся ситуация не окажет негативного влияния на группу в целом и на ее положение на рынке, — указывают собеседники редакции. — “Техносерв” сохранил команду профильных экспертов и обладает накопленными за годы деятельности опытом и компетенциями, а также наработанными отношениями с партнерами. Группа компаний продолжает участвовать в реализации комплексных инфраструктурных проектов и активно работает над укреплением своих позиций на рынке».

Новейшая история «Техносерва»

В рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2017 г. «Техносерв» занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб. В рейтинге по итогам 2018 г. компания участвовать не стала.

После санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. его бывшие совладельцы и основатели компании-интегратора братья Ананьевы в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

Группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва» в июне 2018 г. В результате ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении группой. Сумму сделки стороны не разглашают. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в которые вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который до этого являлся гендиректором системного интегратора. Представители ВТБ рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

За последние месяцы братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей.