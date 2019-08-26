Венчурный фонд «Ростеха» со странным директором вложился в свой первый стартап

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Венчурный фонд «Ростеха», ориентированный на финансирование его собственных стартапов, закрыл первую сделку. Ее конкретные параметры не известны; она касается области оптических технологий.

Первая сделка венчурного фонда «Ростеха»

Как стало известно CNews, анонсированный «Ростехом» в январе 2018 г. венчурный фонд госкорпорации — «РТ — венчурные инвестиции» — вложился в свой первый проект. «На сегодняшний день закрыта первая сделка — фонд инвестирует в проект в области оптических технологий, — сообщила CNews пресс-служба “Ростеха”. — Параметры сделки носят конфиденциальный характер».

В госкорпорации в разговоре с редакцией отметили, что сейчас в структуре «Ростеха» действуют два венчурных фонда: вышеупомянутый корпоративный фонд «РТ — венчурные инвестиции», который «сфокусирован на проектах из периметра “Ростеха”», и фонд «Индустрия 4.0», ориентированный на открытый рынок.

«На текущий момент капитал «РТ — венчурные инвестиции» составляет 500 млн руб., в перспективе может быть увеличен до 1 млрд руб., — пояснили собеседники CNews. — Фонд взаимодействует со всеми основными институтами развития, включая “Сколково”, ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив; — прим. CNews), РВК (“Российская венчурная компания”; — прим. CNews), акселераторы крупнейших российских вузов. Отсмотрены порядка 100 заявок в самых разных сферах — это информационно-аналитические платформы, новые материалы, технологии и решения для различных отраслей, в том числе авиационной промышленности, вертолетостроителей, медицины и т. д. Примерно 5% из них являются привлекательными для инвестирования».

Фонд «Ростеха» закрыл первую венчурную сделку

Как сообщалось госкорпорацией ранее, фонд «Индустрия 4.0» также закрыл две сделки. «Проинвестированы проекты в области робототехнических и лазерных технологий, — сообщили CNews в “Ростехе”. — До конца 2019 г. капитал фонда достигнет 3 млрд руб.».

Странный директор фонда «Ростеха»

Как ранее выяснил CNews, гендиректором рассматриваемого венчурного фонда, который был создан по поручению Президента России Владимира Путина, стал Игорь Косов. В недолгий период своей карьеры на госслужбе с января 2010 г. по март 2011 г. он выступал в роли гендиректора ОАО «Особые экономические зоны» (ОЭЗ) — организации, курирующей развитие соответствующих экономических образований на территории нашей страны.

О присвоении Косову этого статуса свидетельствует запись в ЕГРЮЛ, касающаяся АО «РТ — венчурные инвестиции». Регистрация этого юрлица произошла 6 марта 2018 г. Игорь Косов официально был заявлен в нем гендиректором в тот же день. Случайное совпадение этого имени с именем упомянутого экс-чиновника исключено — у Косова есть собственный ИНН; в записях относительно обеих организаций он идентичен.

В июле 2018 г. в пресс-службе «Ростеха» отказались прокомментировать CNews запись в ЕГРЮЛ об Игоре Косове, не ответив на вопрос о том, действительно ли он в полной мере возьмет на себя бразды правления фондом, или его роль в проекте какая-то иная.

Игорь Косов как объект обвинений Генпрокуратуры

Недолгое пребывание Игоря Косова на посту гендиректора «Особых экономических зон» журнал «Компания» объясняет состоявшейся накануне его увольнения проверкой, осуществленной в отношении организации контрольным управлением Администрации Президента. Ее результаты, впрочем, публичным достоянием не стали.

Однако уже после ухода Косова деятельность структуры была проверена Генпрокуратурой, поделившейся частью своих выводов в виде отдельного пресс-релиза в августе 2011 г. «Установлено, что бывший генеральный директор ОАО ОЭЗ Игорь Косов незадолго до своего увольнения издал восемь незаконных приказов о выплате премий, в том числе квартальных, размер которых превышал установленный положением об оплате труда и премировании работников общества, — говорилось в сообщении. — На основании этих приказов Косов необоснованно получил более 3,3 млн. руб.».

На основании этих выводов Генпрокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении в отношении Косова уголовного дела по ч. 1 ст. 201 уголовного кодекса России — злоупотребление полномочиями. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет четыре года лишения свободы. Выводы следственных органов по данному делу в публичное поле, опять же, не попали.

Другие факты трудовой биографии Игоря Косова

По данным ОЭЗ, Игорь Косов с отличием окончил экономический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальностям «Экономика и управление национальным хозяйством» и «Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью». Обучался в Calvin College (США) по специальности «Финансовый менеджмент». До прихода в ОЭЗ Косов был директором инвестиционно-банковского подразделения международной финансовой группы ING.

После ухода из ОЭЗ Косов стал полностью непубличной персоной. О его деятельности в последние годы косвенно можно судить только по записям в ЕГРЮЛ. Так, в конце 2014 г. он стал гендиректором и соучредителем созданной в тот момент «Национальной оптово-распределительной компании» (НОРК, основной вид деятельности — управление недвижимостью), однако уже в начале 2015 г. утратил оба упомянутых статуса.

Тогда же, в конце 2014 г. он стал гендиректором зарегистрированной на Кипре компании «Молл менеджмент» (основной вид деятельности — также управление недвижимостью), и пробыл в этом статусе до августа 2015 г.

Зачем «Ростеху» венчурный фонд

Создание «Ростехом» венчурного фонда стало реализацией одной из идей Владимира Путина о способах цифровизации российской экономики, которую он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня 2017 г.

«Я обращаюсь к руководству наших крупнейших компаний — "Ростеха", "Роскосмоса", ОАК, ОСК, "Росатома", других отечественных высокотехнологичных компаний — активно использовать открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты», — сказал тогда глава государства.

В январе 2018 г. в «Ростехе» заверяли, что фонд будет заниматься инвестированием в перспективные высокотехнологичные направления, прежде всего в области ИТ и электроники. «Новые вопросы по пополнению инвестиционного капитала фонда будут решаться по мере вхождения “Ростеха” в проекты», — говорили в компании.