Роскомнадзор ищет ПО, которое оценит профессионализм его сотрудников

Роскомнадзор объявил конкурс стоимостью 1,15 млн руб. на разработку системы для автоматизированной оценки профессиональных качеств своих сотрудников. Через систему служащие смогут проходить образовательные курсы, сдавать экзамены, изучать справочные материалы. Она будет составлять статистику и аналитику по этим процессам.



Конкурс Роскомнадзора

Роскомнадзор ищет разработчика, который создаст для ведомства ПО для автоматизированной оценки знаний, навыков и умений его служащих. Документация конкурса размещена на сайте госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,15 млн руб. Заявки принимаются с 26 августа по 16 сентября.

Согласно документации, в обязанности подрядчика входит разработка и настройка ПО для обеспечения автоматизированной оценки знаний, навыков и умений гражданских служащих при прохождении государственной гражданской службы, а также установка этой системы в Центральном аппарате Роскомнадзора. В системе должно быть предусмотрено разграничение прав доступа путем создания учетных записей с различным уровнем доступа.

Подрядчик должен разработать частное техническое задание и согласовать его с заказчиком. При разработке системы необходимо использовать языки программирования высокого уровня. Все используемые в ходе разработки программные решения и библиотеки должны быть общедоступными и использоваться в промышленных масштабах.

Назначение системы

Система призвана повысить эффективность работы кадровой службы Роскомнадзора. С ее помощью предполагается унифицировать и автоматизировать процессы обучения и аттестации служащих ведомства. Она будет использоваться для оценки профессиональных качеств служащих и контроля качества их подготовки по дополнительным профессиональным программам.

Применение системы должно обеспечить совершенствование методов оценки профессиональных качеств действительных служащих, а также кандидатов на должности в ведомстве или включение в кадровый резерв. Кроме того, система даст служащим Роскомнадзора автоматизированный доступ к систематизированным справочным материалам, чтобы они могли поддерживать необходимый для работы уровень знаний.

Роскомнадзор объявил конкурс на разработку системы для оценки служащих

Через систему служащие ведомства будут проходить аттестацию и сдавать квалификационные экзамены, через нее же будет контролироваться исполнение решений аттестационной комиссии. Также она будет использоваться для подготовки и формирования предложений по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и для организации ежегодной оценки работы служащих.

Состав системы

Разрабатываемая система должна представлять собой веб-приложение, не требующее установки дополнительного ПО. В состав системы должны входить базы данных, сервер приложения и автоматизированные рабочие места. Пользователи будут получать доступ к данным через веб-приложение, исполняемое на веб-сервере. Работать с веб-приложением пользователь будет через браузер.

Система должна иметь модульную структуру и состоять из таких функциональных подсистем, как учебные материалы, управление обучением, администрирование и информационная безопасность, аналитика, личный кабинет и информация.

С помощью подсистемы «Учебные материалы» будут создаваться обучающие курсы и разрабатываться тесты, там же будет представлена библиотека учебных материалов. Подсистема «Управление обучением» будет предназначена для планирования обучения — там будут собираться заявки на обучение, составляться индивидуальные учебные программы, осуществляться контрольные процедуры.

Через подсистему «Администрирование и информационная безопасность» будет проводиться общая настройка системы. Здесь предусмотрено ведение классификаторов и управление пользователями, а также разграничение прав доступа к данным.

Подсистема «Аналитика» будет использоваться для мониторинга и анализа обучения. Там будет присутствовать статистика и аналитика по курсам и темам, тестам и их вопросам, экзаменам, усвоению справочных материалов и уровню интереса к ним.

В «Личном кабинете» пользователи смогут просмотреть содержание курсов, учебный план и расписание. Здесь же можно будет пройти итоговые тестирования и связаться со службой поддержки. Подсистема «Информационное обеспечение деятельности» предназначена для доступа к новостной ленте и опросам пользователей.

Требования к «железу»

Система будет функционировать на оборудовании заказчика. Веб-сервер системы будет работать на процессоре не ниже чем четырехъядерный Intel Xeon. Оперативная память составит не менее 8 ГБ, жесткий диск — не менее 200 ГБ. Скорость подключения к интернету — 100 м/бит. Для работы сервера базы данных предусмотрен четырехъядерный Intel Xeon, 16 ГБ оперативной памяти и жесткий диск на 200 ГБ.

Для медиасервера характеристики должны быть не ниже следующих: двухъядерный Intel Xeon, 8 ГБ оперативной памяти, жесткий диск на 1000 ГБ. Для пользовательских рабочих мест предусмотрены процессоры класса Intel на 2 Ггц или аналогичные, оперативная память от 2 ГБ и веб-камера. Рабочие места будут подключаться к системе по локальной сети или через интернет, скорость интернета должна быть не ниже 256 кбайт/сек.