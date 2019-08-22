За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов

Минобороны снова не удалось в полной мере наказать «Ангстрем» за провальный проект по разработке и развертыванию системы электронных военных билетов. На сей раз министерство пыталось засудить подрядчика за просроченную на 3,5 года тематическую опытно конструкторскую работу. Вместо затребованных через суд 355 млн руб. оно в итоге получит с микроэллектронной группы только 7,7 млн руб.

Снижение неустойки в 46 раз

Как установил CNews, Минобороны придется удовлетвориться неустойкой в 7,7 млн руб. вместо запрошенного в суде наказания для его проштрафившегося подрядчика в размере 354,9 млн руб. Это следует из базы судебных решений. Соответствующий иск к АО «Ангстрем» министерство подало 27 ноября 2018 г. Он был удовлетворен частично — на условиях, изложенных ниже.

Не согласившись со столь малым размером компенсации, Минобороны 17 июня 2019 г. подало апелляцию, однако 8 августа 2019 г. служители закона оставили первоначальное решение по делу в силе. Таким образом, министерство получит с «Ангстрема» в 46 раз меньше, чем рассчитывало.

Контракт, из-за которого возникло разбирательство, касался выполнения опытно-конструкторской работы (ОКР) «Создание автоматизированной системы изготовления учета и применения персональных электронных карт военнослужащего» (шифр «Паспорт»). Судя по архивным отчетным документам «Ангстрема», он был заключен еще 17 января 2012 г. В редакции от 2 февраля декабря 2014 г. цена этого контракта составила 945,5 млн руб.

По базовым условиям, подрядчик должен был закончить ОКР к 31 мая 2013 г. (примерно за 16 месяцев). В реальности работы были сданы лишь 21 ноября 2016 г. то есть с нарушением срока в 1270 дней или почти на три с половиной года.

Минобороны «недосчиталось» 1,2 миллиарда из-за сверхпросроченных электронных военных билетов «Ангстрема»

На момент выхода материала в Минобороны не смогли объяснить CNews, почему министерство ждало ровно два года, чтобы подать на своего подрядчика иск, и не ответили на вопрос, планируют ли предпринимать дальнейшие попытки обжаловать решение суда.

Представители «Ангстрема» рассказать CNews о причинах более чем трехлетнего затягивания ОКР также не смогли.

Почему была уменьшена сумма неустойки

Как следует из судебных заключений двух инстанций, на столь существенном уменьшении суммы неустойки отразилось сразу несколько факторов. В частности из-за предельно поздней даты подачи иска служители закона должны были принять во внимание факт истечения стандартного трехлетнего срока исковой давности по части просрочки. В результате пенни могли начисляться не с 31 мая 2013 г. (запланированной даты исполнения контракта), а лишь с 27 ноября 2015 г. — за три года, предшествовавшие подаче иска. И значит, срок подсудной просрочки сократился с 1270 до 367 дней.

«При этом суд отмечает, что начисление неустойки на общую сумму госконтракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за неисполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом, — говорится в заключениях. — Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции».

В итоге суд первой инстанции пришел к выводу о несоразмерности заявленной неустойки, «с учетом компенсационного характера неустойки по смыслу норм действующего законодательства», и апелляционная инстанция с ним согласилась.

Минобороны уже «обжигалось» на «Ангстреме» из-за электронных военников

Итоги вышеупомянутого разбирательства во многом напоминают исход другого связанного с электронными военными билетами дела, в котором Минобороны выясняло отношение с научно-производственным объединением (НПО) «Ангстрем» (входит в группу «Ангстрем»).

В ноябре 2018 г. CNews установил, что в конце декабря 2014 г. Минобороны подписало с НПО «Ангстрем» контракт на оснащение объектов министерства элементами (очевидно спроектированной в рамках вышеупомянутой ОКР) системы изготовления, учета и применения персональных электронных карт на сумму в 2,07 млрд руб. В конце апреля 2018 г. в Минобороны посчитали, что подрядчик нарушил сроки договорных обязательств, и обратились в суд с иском на 429,7 млн руб. В итоге служители Фемиды решили взыскать с НПО «Ангстрем» лишь 5,8 млн руб., то есть почти в 74 раза меньше.

Примечательно, что в отношении рассматриваемого контракта незадолго до этого завершилось другое судебное разбирательство между Минобороны и НПО «Ангстрем», хотя по хронологии оно было запущено позже. Уже после того, как Минобороны решило через суд взыскать с НПО описанную выше неустойку, «Ангстрем» «в ответ» в конце июня 2018 г. также обратился в суд со своим иском к министерству. В нем он указал, что Минобороны осталось ему должно за завершенный проект 414,5 млн руб.

В середине сентября 2018 г. Арбитражный суд Москвы правомерность этих требований подтвердил и обязал Минобороны рассчитаться с долгами в полном объеме.

Таким образом, по сумме всех трех разбирательствах Минобороны «недосчиталось» примерно 1,2 млрд руб.

Загадочная система электронных военных билетов

Информационная система, разработкой и развертыванием которой занимался «Ангстрем», в первую очередь призвана перевести учет кадрового состава Минобороны в электронный вид — за счет замены бумажных военных билетов на пластиковые карточки с электронными чипами.

О системе много говорили в течение 2016 г., когда официальные лица рапортовали, что она вот-вот заработает на полную мощность. В частности об этом в конце июля заявлял гендиректор (на тот момент) НПО «Ангстрем» Алексей Бочаров. «Опытно-конструкторская работа “Паспорт” завершена, — цитировали его слова ”Известия” — Сейчас проводится опытная эксплуатация системы, а в сентябре мы будем готовы запустить ее в полном объеме. Переход на электронные карты позволит военным полностью взять под контроль доступ к защищаемым объектам и информационным ресурсам, производить учет и подтверждение прав на получение социальных, финансовых и иных услуг, а также контролировать их фактическое предоставление военнослужащим».

Бочаров тогда также заверял, что «Ангстремом» было изготовлено 651 тыс. электронных карт, а 89 тыс. из них уже персонализированы и проходят испытания в войсках. На предприятии тогда даже считали, что фактически было запущено тестирование «электронных паспортов», в перспективе пригодных для использования всеми гражданами России.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что контракт в отношении развертывания системы был заключен с «Ангстремом» в декабре 2014 г. Однако само понятие «персональной электронной карты», удостоверяющей личность военнослужащего, на тот момент еще нормативно никак закреплено не было. В марте 2016 г. законопроект на эту тему в Госдуму внес депутат «Справедливой России» Игорь Зотов, но уже 18 апреля документ был ему возвращен.

Лишь 24 ноября 2016 г. вышел приказ Минобороны, который дополнил картой перечень документов учета Вооруженных сил. Что же касается законодательного уровня, то на нем присвоение карте статуса полноценного документа произошло только в ноябре 2018 г.