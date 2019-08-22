В России строят систему отслеживания междугородных автобусов

В России до конца 2020 г. заработает система отслеживания автобусных междугородних перевозок. Пилотное испытание системы прошло в мае-июне 2019 г. В ходе эксперимента была использована инфраструктура госсистемы «Платон».



Новая система

В 2020 г. в России будет создана единая федеральная система мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров. Об этом сообщил Минтранс на своем сайте.

По словам замминистра транспорта Алексея Семенова, мониторинг перевозок должен повысить их качество для пассажиров — им теперь будет удобнее оформлять и оплачивать билеты. Также система поможет оптимизировать затраты перевозчиков и покончить с нелегальными перевозками.

Пилотный эксперимент

По поручению президента России Владимира Путина, данному в сентябре 2017 г., Минтранс подготовил проект концепции Единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС МКПП). В ходе пилотного проекта система была опробована на регулярных и заказных автобусных перевозках между регионами.

Пилот проводился с 15 мая по 15 июня 2019 г. в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах. По итогам эксперимента система обработала 300 рейсов и более 3 тыс. проездных документов. Для идентификации билетов использовался QR-код. В апреле 2019 г. «Интерфакс» писал, что эксперимент будет проводиться с применением технологий госсистемы «Платон», которая до этого использовалась для отслеживания иностранных автобусов во время чемпионата мира по футболу в России.

В рамках пилотного проекта ЕФС МКПП использовали для мониторинга полного цикла пассажирских перевозок и объединения данных о перевозке и перевозчиках в единый цифровой след. Также с помощью ЕФС МКПП была собрана информация из разных систем мониторинга и контроля, равно как и из систем регистрации пассажиров на необорудованных пунктах посадки и высадки.

В России создается федеральная информационная система для отслеживания автобусных перевозок

Эксперимент был проведен оператором ООО «Технопасс», которое разработало прототип ЕФС МКПП. «Технопасс» занимался организацией совместной работы всех участников пилота. В число участников вошли перевозчики, оператор госсистемы «Платон» ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), агрегатор по продаже билетов ООО «ОднаКасса», Ространснадзор и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Участники эксперимента

Полное название ООО «Технопасс» звучит как ООО «Современные технологии пассажирского комплекса». На 60% эта компания принадлежит ООО «Онэлия», разработчику ПО. Гендиректором и единственным владельцем «Онэлии» является Рафаэль Мухаметшин. Еще 40% «Технопасса» принадлежат РТИТС.

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» — это системный интегратор Минтранса. Занимается обеспечением безопасности транспорта, его аттестацией, аудитом и обслуживанием. Разрабатывает и внедряет информационные системы, в том числе навигационные, с последующим обслуживанием и техподдержкой. Является оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

ООО «ОднаКасса» развивает одноименную цифровую платформу для работы с данными в сфере автобусных перевозок. Через этот сервис пассажиры могут приобрести онлайн билеты различных перевозчиков. Подключенные к платформе перевозчики и вокзалы отличаются высокой степенью автоматизации. В системе насчитывается более 2 тыс. автобусов и 30 автовокзалов.

РТИТС и система «Платон»

Напомним, в России работает государственная система «Платон», которая взимает плату за вред, причиненный федеральным трассам, с машин весом свыше 12 тонн. Проект государственно-частного партнерства по созданию системы стартовал в сентябре 2013 г., сама система заработала два года спустя. Сбор платы осуществляется за передвижение по 50,8 тыс. км федеральных автомобильных дорог. «Платон» работает на основе инфраструктуры ГЛОНАСС и GPS.

Первоначально предполагалось, что оператора системы государство выберет на конкурсной основе. Соответствующий тендер куратор проекта «Росавтодор» объявил в сентябре 2013 г. Однако летом 2014 г. конкурс был отменен, и Правительство назначило оператором РТИТС, установив также финансирование проекта из бюджета на уровне 10,6 млрд руб. ежегодно в течение 13 лет. Это сделало «Платон» одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России.

РТИТС была выбрана оператором «Платона» в том числе потому, что на тот момент прямыми и косвенными способами примерно на 62,5% принадлежала «Ростеху». Громкое имя госкорпорации сыграло на руку подрядчику. Однако вскоре «Ростех» избавился от своей доли, сохранив лишь косвенное участие на уровне 12,5% и самоустранившись таким образом из проекта «Платон».

В феврале 2019 г. РТИТС выиграла право внедрить «Платон» в Индии, на этот раз победив в открытом конкурсе. Это был первый случай крупного несырьевого экспорта российских технологий в сфере транспортной телематики.