Власти разрешат водителям не платить штрафы, если их не видно на портале госуслуг

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В России подготовлен законопроект, который позволит водителям не платить штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами в автоматическом режиме, если информация об этих штрафах вовремя не появилась на портале госуслуг. На сегодняшний день информация о штрафе может появиться на портале через несколько лет после правонарушения.



Новый законопроект

В Госдуму внесен законопроект, который позволит водителям не оплачивать штрафы по записям автоматических камер, если информация об этих штрафах не была вовремя размещена на портале госуслуг. Законопроект был внесен депутатами Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Андреем Свинцовым и Вадимом Деньгиным. Все четверо представляют ЛДПР, Свинцов является заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи, а Нилов — председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

С юридической точки зрения законопроект представляет собой поправки в статью 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает административную ответственность за нарушения в области ПДД и благоустройства территории с помощью транспортных средств, если эти нарушения были зафиксированы техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.

Согласно законопроекту, информация о штрафах за такие нарушения должна размещаться в личном кабинете оштрафованного лица на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Это должно происходить в течение десяти дней со дня фиксации нарушения техническими средствами, которые работают в автоматическом режиме. Если информация не появилась на портале, водитель имеет право не оплачивать штраф.

Зачем это нужно

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что в настоящий момент владельцы авто в России часто получают уведомления о штрафах много месяцев спустя после того, как было совершено правонарушение. Оно может прийти через полгода, год или даже три года после того, как правонарушение было автоматически зафиксировано техническими средствами.

Водители смогут не платить давнишние штрафы по автоматическим записям камер

Российское законодательство регламентирует срок, в течение которого правонарушителю должны быть направлены экземпляры постановлений по его делу. Постановления должны приходить в том числе на портал госуслуг в форме электронного документа. Однако экземпляры документов не отсылаются водителям в установленные сроки.

Предложенный законопроект должен исправить ситуацию. Информация о штрафе будет размещаться на портале госуслуг в течение 10 дней после фиксации правонарушения, при этом будет указываться дата размещения данной информации. Угроза освобождения водителя от штрафа по истечении срока обеспечит своевременное информирование граждан. Вовремя полученная информация о штрафе за правонарушение, которого водитель не совершал, позволяет ему понять, что номер его автомобиля используется кем-то другим, отмечается в записке.

Скидки и льготы

Следует также отметить, что если информация о штрафе публикуется на портале госуслуг с опозданием, водитель может не успеть воспользоваться рядом скидок и льгот. Например, с начала 2016 г. российское законодательство позволяет оплатить не весь штраф, а только 50% от суммы, но сделать это нужно в течение первых 20 дней со дня назначения штрафа. Если оплата штрафа осуществляется с банковской карты «Мир», то не нужно платить пошлину, но и эта акция ограничена во времени — она заканчивается 23 июня 2020 г.

Уведомление о штрафе приходит также на электронный почтовый ящик водителя, это должно происходить в день назначения штрафа. Если на почту оно уже пришло, а на портале информации нет, водители начинают жаловаться в службу поддержки портала. Там им говорят, что служба поддержки такие вопросы не решает и перенаправляют в ГИБДД. В ГИБДД водители обычно слышат, что данные о штрафе будут размещены на портале в течении трех дней, а на почту они приходят несколько раньше.

Другие предложения

В апреле 2019 г. вице-премьер Максим Акимов предложил добавить на портал госуслуг возможность опротестовать автомобильные штрафы. По его словам, водители привыкли получать и оплачивать штрафы через портал, но у них до сих пор нет возможности там же опротестовать штраф. Акимов отметил, что ждет предложений по добавлению этой функции от соответствующих госорганов.

По данным Минкомсвязи, в 2018 г. через портал госуслуг были проведены штрафы на сумму 9,8 млрд руб. Министерство отмечает растущую популярность сервиса «Мультиоплата», который появился на портале в декабре 2017 г. Сервис дает возможность погасить одним платежом несколько автоштрафов, а также налоговых или судебных задолженностей. В 2018 г. им воспользовались 4,5 млн пользователей.

Напомним, в России до конца года появится первый суперсервис в сфере оказания госуслуг — «Оформление европротокола онлайн». Под суперсервисом понимается оказание нескольких связанных друг с другом госуслуг по «жизненной ситуации». В данном случае речь идет о процессе оформления ДТП и урегулирования убытков по ОСАГО. Через сервис будет протекать взаимодействие участников ДТП, страховщиков и госавтоинспекции.