У российского депутата отобрали мандат из-за пиратских Windows и «1С»

Депутата одного из городских округов России лишили мандата из-за того, что он незаконно использовал ПО Microsoft и «1С». За это суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, а осужденный гражданин, согласно российскому законодательству, оставаться депутатом не может.



Депутат-пират

Депутат думы городского округа Нижней Салды лишился мандата из-за незаконного использования ПО Microsoft и «1С». Об этом сообщила на своем сайте прокуратура Свердловской области.

Город Нижняя Салда, население которого составляет около 17,4 тыс. человек, расположен в Свердловской области. Город является административным центром одноименного городского округа. В сентябре 2016 г. в думу округа был избран депутатом Владимир Соловьев.

Одновременно Соловьев является учредителем и директором ООО «НУК Жилой дом». Как сообщает прокуратура, в феврале-марте 2018 г. он незаконно использовал в крупном размере ПО, правообладателями которого являются Microsoft и «1С», используя свое служебное положение в ООО.

ООО «Нижнесалдинская управляющая компания «Жилой дом» занимается управлением домами и их обслуживанием. На обслуживании компании находится около 70 многоквартирных домов, где проживает более 6 тыс. человек. Штат компании насчитывает порядка 60 сотрудников, включая рабочих, инженеров и административный персонал. Деятельность ООО и Соловьева неоднократно вызывала нарекания со стороны местных жителей, которые были недовольны качеством коммунальных услуг, о чем писало в том числе издание «МК-Урал».

Решение суда

В июне 2019 г. Верхнесалдинский районный суд осудил Соловьева по пункту «г» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса России, которая предполагает ответственность за незаконное использование объектов авторского права в крупном размере с использованием служебного положения.

Бывший депутат думы городского округа Нижней Салды Владимир Соловьев

Суд приговорил депутата к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Максимальное наказание, которое можно получить по этому параграфу законодательства — лишение свободы на срок до шести лет, которое может сопровождаться штрафом в размере до 500 тыс. руб. или дохода за период до трех лет. Приговор, вынесенный Соловьеву, вступил в силу 9 августа 2019 г.

Лишение мандата

Как поясняет прокуратура, в России действует закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятый в октябре 2003 г. Согласно этому закону, депутаты, которым был вынесен обвинительный судебный приговор, после его вступления в силу подпадают под меру публично-правовой ответственности — досрочное прекращение полномочий.

Однако Владимир Соловьев после вступления в силу приговора не сложил с себя добровольно полномочия депутата. Поэтому прокуратура Нижней Салды внесла соответствующее представление председателю думы городского округа. Представление было рассмотрено, и 15 августа 2019 г. полномочия депутата Соловьева были прекращены.

Похожие случаи

В 2017 г. житель Магадана, распространявший ПО крупного разработчика в нарушение авторских прав, был приговорен к двум годам и трем месяцам условного лишения свободы с последующим испытательным сроком в два года. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 1,147 млн руб. Уплаты штрафа потребовала компания-правообладатель ООО «АСКОН – Системы проектирования».

Следствие установило, что 24-летний злоумышленник скачал в интернете ПО, которое было запрещено правообладателями к свободному распространению. Скачанные продукты он выложил в локальную сеть, где скопировать их мог каждый пользователь. Поскольку ПО имело защитные механизмы, преступник выложил вместе с ним в сеть программы для обхода этой защиты. Злоумышленник был осужден согласно пункту «в» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса за нарушение авторских прав, совершенное в особо крупном размере.