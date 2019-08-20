Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва»

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Арестованный за получение многомиллионной взятки от «Техносерва» замглавы Пенсионного фонда уволен с должности «в связи с утратой доверия». Чиновник признал вину и сам написал заявление об увольнении.



Увольнение Иванова

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Алексей Иванов был освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева можно найти на сайте официального опубликования правовых актов. В документе указана причина увольнения — «в связи с утратой доверия».

Напомним, в июле Иванов был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — на сумму 4,4 млн руб. По информации следствия, средства были переданы ему в 2017-2019 гг. компанией «Техносерв».

Иванов признал вину и выразил раскаяние в своих действиях, а также подал заявление об увольнении. В качестве меры пресечения подозреваемому был избран арест, под которым он будет находиться до 9 сентября 2019 г.

Иванов был задержан по статье 290 Уголовного кодекса России, которая определяет меру ответственности за получение взятки. Согласно данной статье за получение взятки в значительном размере может быть назначено лишение свободы на срок до шести лет или штраф на сумму до 1,5 млн руб. Если же взятку получило лицо, занимающее государственную должность, статья рекомендует лишение свободы до 10 лет или штраф до 3 млн руб.

Иванов работает в Пенсионном фонде с 2016 г. Сначала он занимал пост советника председателя правления фонда, а в апреле 2017 г. стал зампредом правления. В его ведении оказались вопросы ИТ, телекоммуникаций, информатизации, персонифицированного учета, кибербезопасности, электронных услуг. До Иванова эту должность занимал Николай Елистратов.

Следственные мероприятия

Перед задержанием Иванова правоохранители изъяли документацию из Пенсионного фонда и офисов компаний «Техносерв» и «Редсис», которые являются его ИТ-подрядчиками. Представитель «Техносерва» в беседе с CNews подтвердили факт обыска и выемки документов. Однако в тоже время системный интегратор сообщил, что проведение следственных действий в его офисах связано с деятельностью команды бывшего гендиректора Алексея Ананьева.

Бывший замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

Одновременно с Ивановым был задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, против которого было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 (получение взятки), части 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) и части 5 статьи 291 (дача взятки) Уголовного кодекса. В системном интеграторе Копейкин возглавляет департамент по работе с государственными структурами.

Информационная система

Задержание Иванова было произведено накануне объявления тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) — ключевой информационной системы Пенсионного фонда. Стоимость контракта могла достичь 1,5 млрд руб.

В прошлом Иванов работал в «Техносерве», куда пришел в 2005 г., а в 2007 г. уже был руководителем департаментом по работе с энергетической промышленностью.

«Техносерв» имеет непосредственное отношение к разработке ЕГИССО — в мае 2017 г. компания выиграла тендер на аренду вычислительной инфраструктуры и организацию связи для этой системы. «Техносерв» согласился выполнить необходимые работы за 932,6 млн руб. Его единственным конкурентом был «Редсис».

Закон о создании ЕГИССО был принят в конце 2015 г. Сама система была запущена в 2016 г. в рамках пилотного проекта. В системе представлены данные о различных видах государственной поддержки по всем гражданам России. Расходы на создание ЕГИССО должны были составить 208,8 млн руб. в 2016 г., 792 млн руб. — в 2017 г., и 530 млн руб. — в 2018 г. Полноценно система должна заработать в 2019 г.

Разработкой концепции ЕГИССО в 2016 г. занималась «Высшая школа экономики», субподрядчиком выступала компания «АйДиЭс». Сопровождение проекта осуществляла компания «Текора». Разработкой прототипа занималась компания «Магелан», выигравшая в сентябре 2016 г. тендер на 186 млн руб. В июле 2017 г. эта же компания стала разработчиком и самой ЕГИССО, выиграв соответствующий тендер стоимостью 159,5 млн руб.