Власти выпустили методичку, как отбирать мобильники у российских школьников
Учителям российских школ могут разрешить отбирать у детей их мобильные телефоны и смартфоны на время учебного процесса. Действовать они будут в рамках рекомендаций, подготовленных Минпросвещения и другими ведомствами, но прежде от них потребуется решить вопросы временного хранения гаджетов и связи учеников с родителями.
Школьники без мобильной связи
Учеников российских школ могут лишить возможности пользоваться смартфонами и другими средствами связи. Это следует из текста методических рекомендаций по использованию смартфонов и телефонов в школах, опубликованных на официальном сайте Роспотребнадзора.
Предложения сводятся к полному ограничению использования учениками мобильных средств связи, включая смартфоны и классические сотовые телефоны, на территории образовательных учреждений. Также документ содержит рекомендации по переключению гаджета в режим «без звука» при входе в школу.
В работе над документом вместе с Роспотребнадзором также принимали участие Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования. Рекомендации направят в школы всех регионов России до конца лета 2019 г., перед новым учебным годом.
Обоснование рекомендаций
Подготовленные российскими министерствами и организациями рекомендации по обращению с мобильниками в школах основываются на рассмотрении и анализе международного опыта использования смартфонов и телефонов учащимися школ. К примеру, во Франции в июле 2018 г. был принят закон, полностью запрещающий учащимся младших и средних классов пользоваться подключенными устройствами (ноутбуками, смартфонами, планшетами и др.) при нахождении в стенах школы.
По мнению российских чиновников, неконтролируемое использование телефонов во время учебного процесса может отвлекать детей от учебы, влиять на снижение их умственной работоспособности и ослабление памяти и внимания. Они также полагают, что чрезмерное использование гаджетов в школе может нанести вред детскому здоровью – привести к раздражительности, нарушениям психики и к гиперактивности.
Помимо этого, выпуск рекомендаций напрямую связан с результатами опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором, в котором принимали участие как учителя и родители, так и сами ученики. Согласно результатам, к ограничениям использования мобильных гаджетов на территории российских школ положительно относятся 89% опрошенных родителей и 90% педагогов. Среди детей этот показатель существенно ниже, но все же он довольно высок – 61% учеников проголосовали «за».
Требования к школам
Рекомендации не только предоставляют учителям возможность отнимать у детей их телефоны на время учебного процесса. Они также включают в себя определенные требования к самим учебным заведениям.
Прежде, чем забрать у ребенка его собственность, школы обязаны проработать правила хранения гаджетов и организовать место их временного размещения. В дополнение к этому администрация школы должна разработать способы коммуникации родителей с обучающимися и согласовать их с ними.
Обязательные исключения
Подготовленный Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором документ носит рекомендательный характер, и решение о его внедрении ложится на администрацию школы. Он предусматривает определенные исключения, при которых дети все же смогут пользоваться средствами связи во время уроков.
В частности, под исключение попадают дети, которым необходимо пользоваться телефонами и другими гаджетами по состоянию здоровья. В качестве примера авторы рекомендаций привели детей, отслеживающих уровень сахара в крови при сахарном диабете с использованием смартфонов. Запрет также не распространяется на педагогов и родителей, находящихся на территории школы.
Запрет вполне возможен
Вопрос о возможном запрете на использование мобильников в школах поднимала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в начале июля 2019 г. По ее словам, смартфоны и телефоны надо запретить даже проносить в школу, а не просто временно отнимать на время занятий. В качестве главной причины строгого запрета она назвала отсутствие условий хранения гаджетов на территории учебных заведений. «Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять его, а потом этот телефон исчезнет, директора школ не будут брать на себя такую ответственность», – отметила Матвиенко.
Позже Валентина Матвиенко сообщила, что не предлагала полностью запретить мобильные телефоны в школах. По ее словам, речь была об использовании в школах максимально простых кнопочных «звонилок». «Многие родители говорят, что у детей должен быть телефон для безопасности, чтобы они всегда были с ними на связи. Но ведь можно купить для этого кнопочный телефон, они копеечные», – сказала спикер.
Матвиенко отметила, что с целью рассмотрения вопроса об использовании в школах мобильных средств связи будет создана специальная рабочая группа, притом с участием Роспотребнадзора. Группа должна будет разработать комплекс мер по вопросу регулирования использования телефонов в школах, в особенности учащимися средних и младших классов.
Альтернатива смартфонам
В качестве альтернативы привычным смартфонам и сотовым телефонам российским школьникам могут выдать так называемые «шкулфоны» - мобильники с базовыми возможностями. Эта инициатива после слов Валентины Матвиенко была предложена зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Борисом Чернышовым 17 июля 2019 г.
По задумке Бориса Чернышова, «шкулфон» не лишит учеников мобильной связи, а лишь заменит развлекательный контент, которым действительно переполнены смартфоны ввиду неограниченного доступа к интернету, приложениям и YouTube, на контент образовательный. «Я убежден в том, что “шкулфон” поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит его самооценку, увеличивая его стремление совершенствовать свое образование», – сказано в тексте обращения Чернышова.