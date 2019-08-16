Власти России впервые объясняют, за что конкретно будут блокировать сайты

Силовые и регуляторные ведомства сформулировали критерии, по которым они будут относить ту или иную информацию в интернете к запрещенной. Критерии были прописаны для детской порнографии, информации о самоубийствах, продажи алкоголя, оборота наркотиков и т. д.



Совместный приказ

Правительство выработало критерии оценки, по которым различные ведомства будут принимать решения о причислении сайтов к категории запрещенных в России. Критерии будут утверждены совместным приказом Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора, ФНС, Росалкогольрегулирования и Росмолодежи, проект которого выложен на сайте regulation.gov.ru. Именно для этих ведомств и разрабатываются данные нормы.

В настоящий момент документ находится на общественном обсуждении, которое продлится до 29 августа 2019 г.

Порнографические материалы

В частности, в документе определены критерии оценки детской порнографии. К запрещенным материалам причисляется изображение детей в процессе реальных или постановочных сексуальных действий, а также изображение их половых органов в сексуальных целях.

Под запрет подпадает информация о производстве, распространении, приобретении и хранении детской порнографии. Также запрещенной является информация о привлечении детей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, если там есть контакты организаторов. Сюда относится любая реклама, афиши, статьи, аудио и видеоролики. Кроме того, к запрещенной относится информация, направленная на возбуждение сексуальных чувств ‎по отношению к детям или оправдывающая сексуальное поведение в отношении детей.

Наркотики и психотропные вещества

Также в документе содержатся критерии оценки информации о наркотиках, психотропных веществах и новых потенциально опасных психоактивных веществах. Информацию будут запрещать, если она описывает изготовление или использование таких веществ, «за исключением произведений, имеющих историческую, научную, художественную и культурную ценность для общества».

Власти определились с критериями, по которым будут запрещать информацию в интернете

Запрету подлежат также инструкции на тему того, как выращивать наркотические растения, культивировать их, повышать урожайность, равно как и сведения о местах культивирования и дикого произрастания, в том числе с указаниями, как туда добраться. Также запрещается информация о способах уклонения от ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками, и сведения о том, где, как и по какой цене их можно купить. Кроме того, будет запрещена информация, побуждающая или вызывающие интерес к изготовлению, использованию и распространению наркотиков, а также формирующая положительный образ лиц, которые этим занимаются.

Самоубийство

Информация о способах совершения самоубийства также запрещена, равно как и призывы к нему. В частности, запрещается описание самоубийства любыми способами, включая текст, изображения, аудио и видеоролики. Нельзя указывать подходящее для этого место и время.

Призывом к совершению самоубийства считается информация, где есть соответствующее предложение, просьба, приказ — все это также запрещено.

Азартные игры и лотереи

Под запрет подпадают предложения принять участие в азартной игре или лотерее, включая текст, изображения и т. д. Запрещается также описание любыми способами условий и правил игры или лотереи, описание способов передачи денежных средств и демонстрация участия.

Под запрет подпадают все ресурсы, где можно принять участие в азартной игре или лотерее, осуществить перевод средств или получить выигрыш, а также сайты, где есть объявления с указанием таких ресурсов, информация или ПО для доступа к ним, а также возможность загрузки ПО для непосредственного участия.

Продажа алкоголя

Согласно документу, под запрет подпадает информация о местах приобретения, ценах и способах получения алкоголя, если продажа осуществляется дистанционно. Запрещаются предложения о доставке и руководства по выбору способа, средства и места доставки. Также запрещена информация, как приобрести алкоголь по предоплате.

Если продавец алкоголя сообщает в интернете о возможности приобретения его продукции, на сайте должна быть представлена информация о продавце, включая наименование, ИНН и местонахождение физического магазина, даже если на розничную продажу его продукта не нужна лицензия. Если лицензия нужна, то указывается еще и номер лицензии. Если это фермер или индивидуальный предприниматель, который производит вино, нужно указать, где находится производство. Без всего этого ресурс запретят.

Запрет распространяется также на сайты, где можно выбрать алкоголь, требующий или не требующий лицензии, и оформить заказ на него с возможностью передачи товара за пределами магазина, или покупки без ознакомления с товаром в магазине.

Склонение несовершеннолетних к правонарушениям

Критерии запрещают распространение информации о способах, методах и намерении совершать правонарушения, направленные против жизни и здоровья, с участием несовершеннолетних, в том числе с применением оружия, взрывчатых веществ, ‎в школах и местах предназначенных для массовых пребываний детей.

Нельзя распространять информацию о способах и намерении унижения чести и достоинства детей, вымогательства в школах, избиения, участия в массовых драках, проезда на подножках и крышах вагонов, достижения опьянения в результате вдыхания незапрещенных химических соединений. Запрещены также призывы к всем этим действиям, любое их изображение, популяризация, оправдание, положительная оценка и героизация.

Также запрещена информация, оправдывающая насилие и жестокость по отношению к людям и животным, или популяризирующая преступные сообщества, героизирующая их деятельность.